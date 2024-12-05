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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．運動場看台人生】沒有推不倒的高牆

2024/12/05 05:30

團隊的感恩氣候，對於團隊會產生正向循環，此次的中華隊絕對是最佳案例。（資料照／體育署提供）團隊的感恩氣候，對於團隊會產生正向循環，此次的中華隊絕對是最佳案例。（資料照／體育署提供）

文／黃俊隆

今年世界棒球12強賽，台灣被日媒評比為倒數第二，在完全不被看好下，一路過關斬將，最終在冠軍戰擊敗日本奪金，不只中斷日本的27連勝、首度擊敗日本全職業隊，更創下台灣史上最佳成績。這故事，對台灣有極大的激勵鼓舞，使我們更加堅信──沒有推不倒的高牆。

這次中華隊有許多為人稱許之處，特別是平均年齡才25歲上下，台灣新世代球員的自信，在完全不被外界看好下，不僅感受不到有如以往的壓力，更始終相信自己，同時鼓勵自己好好享受比賽，盡己所能。如同曾豪駒總教練所說，「我們正在寫下屬於我們的故事。」或是吉力吉撈鞏冠所言，「不是要證明給誰看，我們只是相信自己。」除了年輕球員充滿自信與拚勁的心理素質，號稱台灣棒球黃金世代的教練團更是功不可沒。

即便每位教練團成員上上下下，從王建民到彭政閔，全有著顯赫的成績資歷，對外受訪時卻完全不邀功，將成績完全歸功於年輕選手自己的努力。好比投手教練王建民在奪冠後受訪所說，「這批年輕人，只要多給他們鼓勵，他們就有信心表現更好。」同時，其他教練、球員在受訪時也不約而同心懷感謝，口口聲聲感謝隊友、球迷、家人等等，這樣謙遜的「感恩氣候」（grateful climate）對中華隊產生正向效果，不僅激勵所有選手全力以赴，更凝聚了團隊士氣，也才有最終奪冠的美好回報。

感恩氣候是近年來相當盛行的運動心理學議題，不只探討感恩對於選手個人表現的影響，同時研究感恩氣候如何影響團隊，進而影響團隊成員。有研究指出，團隊的感恩氣候，對於團隊會產生正向循環，此次的中華隊絕對是最佳案例。

當我們懷抱感恩，相信自己，終究有天，運氣會站在我們這邊──沒有推不倒的高牆。

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