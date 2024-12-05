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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】市場裡的捨與得

2024/12/05 05:30

市場裡的捨與得市場裡的捨與得

文／杜瑋洳

市場購物是件令人愉快的事，尤其遇到大方豪氣的老闆，那種購物的喜悅，就更相乘加倍。

前一陣子路邊突然多一攤賣水果的小販，因為是借用民宅外牆一隅，老闆娘沒有擺放的攤位，簡單將水果放在水果籃上。可能是新攤販，攤前沒有客人，於是我趨近買了兩樣水果，沒想到結帳完，老闆娘突然從其他水果籃抓一把其他水果送我，當下讓我有些傻眼，只聽老闆娘說：「帶回去吃，我家水果自栽很甜。」我怕她血本無歸，極力推辭，但她堅持讓我帶回，沒想到老闆娘竟如此豪氣，我想這也是市場買東西的樂趣。

從那天起，我成了她的主顧，不是想貪便宜，而是她的豪氣深深吸引我。那天我買5顆橘子，她結完帳後，又抓了幾顆橘子放進我的袋子裡，我還是推辭說：「不要給那麼多。」此時旁邊一位太太突然說：「這就是老闆娘的詭計，這樣妳才會再來買。」一旁的老闆娘，頓時愣了，我聽了頗不以為然，也順口回那位太太：「這也要她捨。」

我喜歡「阿沙力」又不擅說話的老闆娘，而她總在客人離開時，笑咪咪跟客人說謝謝。曾有客人提醒她送多沒利潤的，老闆娘說她喜歡客人笑著離開的臉，偶爾，客人也會買飲料或點心送她。

我想這就是善與善的循環，有捨才有得，懂得捨的人，客人也會感受那份溫馨，市場購物真是樂！

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