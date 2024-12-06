【藝術文化】2024 NTT遇見巨人壓軸 雷哈爾浪漫輕歌劇《微笑之國》滿滿粉紅泡泡

麗莎（右1）與蘇城王子（右2）的對唱充滿粉紅泡泡。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕在威爾第歌劇《法斯塔夫》之後，台中國家歌劇院2024「NTT遇見巨人」系列壓軸，將推出雷哈爾（Franz Lehár）的浪漫愛情輕歌劇《微笑之國》，邀請觀眾在充滿粉紅泡泡的氣氛裡，輕鬆看戲。

此次在音樂設計上新增了樂手陳冠宏演奏嗩吶及管。（記者凌美雪攝）

台中國家歌劇院表示，《微笑之國》是奧地利作曲家雷哈爾繼《風流寡婦》後，另一齣廣為人知的浪漫輕歌劇，講述奧地利伯爵千金麗莎與中國蘇城王子苦甜參半的愛情故事。1929年在德國柏林首演，劇中蘇城王子的詠嘆調〈你是我心的一切〉，至今仍是膾炙人口的男高音必唱曲。

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雷哈爾輕歌劇《微笑之國》製作及演出團隊，右起嗩吶陳冠宏、蘇城王子林健吉、麗莎賴珏妤、聲樂暨合唱指導徐嘉琪、歌劇院藝術總監邱瑗、導演王嘉明、古斯塔夫張殷齊、彌鍾心欣，以及昌和李希登菲爾斯伯爵温穎傑。（記者凌美雪攝）

台中國家歌劇院特別邀請知名劇場導演王嘉明與編曲暨音樂設計林芳宜合作，由留美指揮張致遠攜手國內聲樂家以及NTT×勇源歌劇合唱團共同演出。

王嘉明說，全劇充滿歐洲與中國的文化衝突和二元對立，原歌劇的維也納場景將以德國賣軍火的黑幫酒吧呈現，閃爍著霓虹燈和嘈雜音樂，呈現放縱和頹廢的迷幻狀態；北京宮殿則將改為帶有東方禪意的白色修行道場，充滿禪意，但又帶有邪教般的迷幻感，使劇中「微笑」的意象更顯神祕，故事結尾也會加深人性的糾結張力。林芳宜則進一步指出，在東西方二元對立下，加上王嘉明眾多創意點子，因此，在音樂設計上，這次新增了樂手陳冠宏演奏嗩吶及管。

聲樂暨合唱指導徐嘉琪表示，劇中有2段重要的浪漫愛情故事，因此特別邀請顏質很高的歌劇演員來詮釋。導演在音樂上給了很大的空間，僅因字詞調整而做了少許節奏更動，將原劇中的窺探、異國風情、東方元素，完全不違和地融入音樂中。

擔綱主要角色的4位歌劇演員，分別是林健吉飾演到西方經歷人世的情感，才發現自己看不破愛情的蘇城王子；賴珏妤飾演的女主角麗莎，是個性鮮明、能夠為愛拋棄一切的女性，麗莎說，很幸運可以演到這個充滿粉紅泡泡的角色。原劇中深愛麗莎的古斯塔夫由男高音張殷齊飾演，而蘇城王子的妹妹彌，則由初擔大角的女高音鍾心欣飾演。

12月20、22日在台中國家歌劇院演出，詳詢Opentix。

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