【藝術文化】周代焌「借歷史力」 審視面對歷史時的認知

周代焌〈他的土地我的人〉壓克力彩、畫布，120×162公分，2024。（周代焌提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕延續2020年階段性創作脈絡，「借歷史力：周代焌個展」以繪畫仿擬繪圖軟體常用的去背技術與數位圖層呈現，探索介面與時空的視覺關係，透過繪畫與圖層，提醒人們審視歷史史觀時的認知框架。

周代焌表示，自己從個人家族史、台灣產業史至部落歷史中重新觀看人群遷徙的史觀，試圖將片面的口傳事件，組構成自己的視覺語彙。「面對台灣數百年間渡海遷徙的歷史，這片土地曾歷經族群械鬥、土地爭奪、產業貿易與文化交融的多重變遷，當部落族人面對『還我土地』抗爭事件、『集團移住』土地劃分政策，我們所理解的是否為事件的全貌？當人們生長在數位時代下，慣於透過網路建構知識，然而在大量資訊的灌輸下，更難以辨別所謂的真實性。」

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展覽涵蓋周代焌在東部學習狩獵文化與祖靈祭拜等經驗，探索如何與自然、與靈共存的智慧，他以換位思考的心態，將當下的體悟轉化為象徵性的符號與色彩。譬如作品〈他的土地我的人〉以繪畫的形式，藉著與不同部落族人交流學習，聆聽口耳相傳的家族故事與部落歷史，深化他與土地的緊密連結與想像。

展名「借歷史力」意有所指，不單是「借力使力」的諧音，亦是以雙關語向知識形構過程提出詰問。「借」著藝術家所聽聞的「歷史」事件，將經驗透過繪畫、裝置與影像等媒材，以相疊、透視、襯托等方式轉化呈現，將過去與當今史觀，串出多重解讀又彼此相連的閱讀軸線。展期至12月15日，在尊彩藝術中心展出。

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