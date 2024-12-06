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【藝術文化】王榆鈞《明Dawn to Dawn》 一場突破文本框架的音樂劇場

2024/12/06 05:30

王榆鈞「明Dawn to Dawn」融合音樂聲響、燈光、影像、服裝等，呈現一場突破框架的「音樂劇場」。（記者董柏廷攝）王榆鈞「明Dawn to Dawn」融合音樂聲響、燈光、影像、服裝等，呈現一場突破框架的「音樂劇場」。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕今年4月甫於英國倫敦發表新作《明Dawn to Dawn》的獨立音樂人王榆鈞，將音樂作品擴展，延伸出「流、徑、身、晃、刻」5大子題，融合音樂聲響、燈光、影像、服裝呈現一場突破文本框架的「音樂劇場」，並特邀金曲歌手萬芳擔任嘉賓，將於12月27日至29日，在北藝中心藍盒子演出。

王榆鈞表示，《明Dawn to Dawn》靈感發想於近幾年到各地參加藝術節與相關活動，常常可以發現當代對於人權議題的關注，因此決定透過自身的創作，反映出當下感受到的關於歷史、政治、未來的狀態，「明，代表日月輪替的時間性；dawn to dawn象徵黎明之間的不明狀態。它隱喻著我們這個世代承接著的歷史傷痕與時間遷徙，關於以個體而言的身分認同，以及主體定位，其中處在一種不確定的模糊狀態。而這種狀態是這個世代的存在性。」

《明Dawn to Dawn》跳脫以主角中心、故事主軸帶領解讀的傳統形式，透過意識流型態演出，企圖模糊線性敘述，在服裝、空間、聲響、音樂、燈光、劇場、紙材等，嘗試帶來有別於傳統劇場對視覺以及文本的想像。邀請觀眾在不同的空間與媒材中，找到自己的詮釋。

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