自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】煥然一新 台北市立大學音樂廳正式啟用

2024/12/06 05:30

煥然一新的音樂廳可容納204名觀眾，配備2台專業平台鋼琴及先進音響設備。（台北市立大學提供）煥然一新的音樂廳可容納204名觀眾，配備2台專業平台鋼琴及先進音響設備。（台北市立大學提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市立大學音樂學系音樂廳昨（5）日舉辦「啟用儀式暨音樂會」，除由學生演出「薩克斯風5重奏」、「弦樂4重奏」及「聲樂重唱」之外，並由鋼琴組專任師長聯手演出「鋼琴6手聯彈」，象徵全新音樂廳正式啟用。

台北市立大學表示，台北市立大學音樂學系前身是台北市立女子專科學校音樂科，至今已55年，因設備老舊，音樂廳於今年6月初開始改建，為此，校長邱英浩特別於112年8月前往國立東華大學音樂廳觀摩，針對原來空間過去因地震造成的防水層問題進行全面修繕，並提升廳內的恆溫恆濕條件。改建工程於11月中旬竣工，經歷多次颱風檢驗，音樂廳內部保持完好無損，充分展現改建工程的高品質。

煥然一新的音樂廳可容納204名觀眾，配備2台專業平台鋼琴及先進音響設備，設計上結合優質音場與現代化需求，為多元音樂表演注入更多可能性，也期待未來成為連結校園與社區的藝文新亮點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應