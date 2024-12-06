【藝術文化】煥然一新 台北市立大學音樂廳正式啟用

煥然一新的音樂廳可容納204名觀眾，配備2台專業平台鋼琴及先進音響設備。（台北市立大學提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市立大學音樂學系音樂廳昨（5）日舉辦「啟用儀式暨音樂會」，除由學生演出「薩克斯風5重奏」、「弦樂4重奏」及「聲樂重唱」之外，並由鋼琴組專任師長聯手演出「鋼琴6手聯彈」，象徵全新音樂廳正式啟用。

台北市立大學表示，台北市立大學音樂學系前身是台北市立女子專科學校音樂科，至今已55年，因設備老舊，音樂廳於今年6月初開始改建，為此，校長邱英浩特別於112年8月前往國立東華大學音樂廳觀摩，針對原來空間過去因地震造成的防水層問題進行全面修繕，並提升廳內的恆溫恆濕條件。改建工程於11月中旬竣工，經歷多次颱風檢驗，音樂廳內部保持完好無損，充分展現改建工程的高品質。

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煥然一新的音樂廳可容納204名觀眾，配備2台專業平台鋼琴及先進音響設備，設計上結合優質音場與現代化需求，為多元音樂表演注入更多可能性，也期待未來成為連結校園與社區的藝文新亮點。

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