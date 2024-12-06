【家庭plus．柴米油鹽】成就美好緣分

圖／張慰慈

文／張慰慈

圖／張慰慈

我是家中的獨生子女，父母親怕我孤單，所以成長過程中一直有狗兒和我作伴。

因為這些生活的印記，我一向很容易與動物取得良善的溝通，印象最深的是在幼年時看「白雪公主」的動畫影片，其中有一段，當她從森林中醒來，身邊圍滿了小動物時，令我動容，至今一直無法忘懷那一幕。

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年長後，我開始養貓，因為工作忙，我常無法承受狗兒在家望眼欲穿的守候，貓兒則獨立很多。但牠們始終不是我的寵物，而是我的家人，我也從不做貓奴，一起共處，各有原則，互相尊重，成就最美好的緣分。

後來，我成為一名佛子，外出時總背著比較大的包，有些必要之物會隨身攜帶（對常人也許那些不是必要之物），但是因為不想錯過認為很重要的東西，以備不時之需，所以一定不離身。

一是放了裝有散鈔的紅包袋，二是一個裝了貓糧的小罐子，為的是總有很多機會遇到出家法師（尤其是遠道而來的藏傳佛教的僧眾），以及我清晨運動途中，常有機會遇見居無定所的貓劍客。

當下，我都是升起供養的心念，心中的敬意亦沒有什麼分別。在生命之前沒有誰比誰高一等。我的觀念裡沒有供養法師比供養一隻餓肚子的小貓功德大的想法。因為他們都來自不同的遠方，無論是化緣或是覓食，都在我生命中有了最初的一面之緣，緣分深的也許日後還能後會有期，更多的是自此一別，再就是千山萬水相隔，無論是驚鴻一瞥還是再續前緣，我都是感恩與珍惜。

其實這是我接受佛法教育後，學習到的「眾生平等」，也是佛陀教會我的事。的確，也許這和一般俗世裡的價值觀不同，但是這些無相的布施或供養，一直是我這些年當成重要的功課，不斷練習的事──無分別心。佛陀割肉餵鷹的寓言讀過千百遍，我希望故事不再只是故事，我希望故事裡的道理能成為我真實的生活方向，然後再跟上佛陀的腳步一點點。

我開始明白，若希望自己能有善念升起，「無我」是關鍵，也許真正在意的不是自己心裡描繪的想要，而是從細微處真正觀察到眾生的需求，然後我們盡力往這個方向去做、去圓滿。

說是說自己發願，其實要圓滿的是眾生的願，這個願通常最首要的是「離苦」。

我們的心很容易被影響、被干擾，然後就會走到有著多叉口的路上，很容易就忘了真正要去的地方。所以時時檢視初心，就是最好不偏離主路的方法，否則走遠了，再回頭，蹉跎了許多，而其實一輩子很短。

我常提醒自己，別忘記眾生也是我們的老師。很多時候從眾生相裡會突然發現，照妖鏡裡現形的妖其實不是他人，而是自己。

經典裡說未成佛道，先結人緣，提醒自己人生之中的每件事，愈接近圓滿愈不可以忘記。

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