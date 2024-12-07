【藝術文化】NTSO交響派對聲映經典 8位台灣歌王歌后飆唱

國台交北上舉辦記者會，左起曹雅雯、音樂會製作人李明智、國台交副團長林麗如、首席謝佩殷。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團（NTSO）將於12月14日，在兩廳院藝文廣場舉辦一場特別的「交響派對」，攜手蔡小虎、洪榮宏、殷正洋、蕭煌奇、施文彬、蔡秋鳳、秀蘭瑪雅、曹雅雯等8位台灣歌王歌后共同演出。為此，國台交副團長林麗如特別於昨（6）日北上召開記者會，號召民眾一起觀賞這場精心編排的音樂大秀。

國台交將於14日舉辦台灣歌謠演唱會，在兩廳院廣場戶外演出。（國台交提供）

國台交副團長林麗如表示，在文化部「匯聚台流文化黑潮」相關計畫中，由國台交主辦這場台灣歌謠演唱會，名為NTSO交響派對「聲映經典•潮湧的時代」，期盼透過跨界資源的整合，呈現台灣流行音樂的進程與脈絡，進一步成為推進台流文化的力量。

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雖然交響樂團與流行歌手合作並不罕見，但一次邀請到8位實力超強的歌手，還是讓製作人李明智感到壓力不小。李明智說，這是非常不容易的組合，除了緊扣台灣流行音樂發展的內容，更精挑細選不同的樂曲組合，預計依台灣流行音樂進程分為7個主題，由8位歌手接力演唱，希望讓大家聽到交響樂團與歌手們精采的呈現。

昨日記者會也邀請將參與演出的歌手曹雅雯於現場演唱〈恰似你的溫柔〉，曹雅雯說，非常期待與交響樂團合作，這也是她第1次與國台交一起演出，非常興奮，曹雅雯還預告，當天會帶給大家特別的驚喜。

「推廣音樂一直是國台交存在的使命，使美好音樂繼續陪伴大家更是我們最重要的任務」，林麗如說，更重要的是所有熱愛音樂的廣大樂迷參與，演唱會自晚間7時開始，「歡迎所有民眾都可以自由進場，開心地欣賞演出。」

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