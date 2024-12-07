【藝術文化】2024台灣設計週The Gateway 聚焦AI應用

由和碩設計打造的《設計占卜預言實驗室》 ，探索設計是否可以像占卜一樣，提前預測最佳解法。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院（TDRI）執行的第2屆台灣設計週，以「The Gateway」為主題，聚焦AI應用，由謝宗諺、游麲、林唯哲共同擔綱策展人，匯集28組台灣設計團隊、6組國際單位共同展出。探索AI科技如何在設計與藝術等領域，成為一把突破創意邊界的鑰匙，引領文明發展進入新時代。即日起至2025年2月2日，在台灣設計館03展間登場。

TDRI表示，主題展區以「製造所」、「實驗場」、「靈感池」3大分類呈現，從公司行號、學校、研究單位等不同單位角度，呈現33種AI應用方式與思考觀點，帶領觀眾見證生成式AI與工作、生活結合的多元可能。

請繼續往下閱讀...

譬如由電腦輔助建築設計專家鄭偉君與空間互動設計團隊Studio MMR聯手打造的組合式作品，將AI導入家居設計，重新詮釋家居美學。先以《語意搜尋者》大量搜集台灣人喜歡的7種家居風格圖片，並經由問答獲取觀眾對居家風格的偏好，再將資料傳送至《合成敘事者》，即時生成對應的室內設計，展示出室內設計的互動新模式，同時探討人類下指令與AI自主生成之間的關係，描繪居住者的個性與室內風格之間的互動；超維度設計團隊以「文生圖」技術打造「AI街頭對打機」，邀觀與AI以相同題目即時輸入指令，生成不同的繪圖，帶出數位藝術與互動設計的可能性。

此外，今年首次規畫「伙伴國」，與波蘭平面設計基金會合作，於不只是圖書館展出由創辦人 Rene Wawrzkiewicz 策畫的「字母與象徵：波蘭設計的情感地圖」，以充滿象徵意涵的視覺，透過16面旗幟，邀請觀眾一窺波蘭平面設計的故事與情感。展覽詳詢台灣設計研究院官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法