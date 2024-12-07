【藝術文化】桃園兒美館新說小百科 物產星球童趣呈現台灣蔬果

〈物產星球〉打造擬人化台灣特產水果，讓人童心噴發。（走路草農藝團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市兒童美術館與漢聲雜誌社合作，以經典兒童讀物《漢聲小百科》為本，邀請8組藝術家，透過生態保育與太空探索2大軸線，規畫6大互動體驗區，包含平面繪畫、互動工作坊、空間裝置、聽覺與身體運動、即時演算程式等創作，喚起兒童對事物的想像。其中，走路草農藝團的〈物產星球〉更是以童心探索台灣蔬果的多樣性。即日起至2025年3月17日，在桃園市兒童美術館展出。

走路草農藝團的作品〈物產星球〉以充氣裝置、紙箱，以及CRT映像管裝置，打造充滿童心的台灣蔬果展間。走路草農藝團表示，台灣因其地理位置和歷史背景，擁有豐富多樣的物產。這些物產不僅是台灣飲食文化的重要部分，更是台灣歷史和經濟發展的重要見證。此作延續「思箱計畫」與「宇宙物產計畫」，以台灣蔬果為題，以現成物的改造及新圖像的創造，帶領觀眾展開對本土物產的當代觀察。

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桃園市立美術館代理館長張至敏指出，此次展覽以《百科全書》概念為出發點，啟發小朋友的好奇心，結合藝術與科學元素，引導世界性的知識，透過藝術家的巧思與創意，重新推出新世代兒童的「新說小百科」展覽，期盼孩子能夠產生放眼世界的求知熱忱。展覽詳詢桃園市兒童美術館官網。

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