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【藝術文化】古裝音樂劇妃比尋常笑 楊貴妃登場

2024/12/07 05:30

（圖：北市國提供）（圖：北市國提供）

台北市立國樂團與全民大劇團合作的「歷史四大美人」古裝音樂劇系列，繼西施、貂蟬、王昭君後，最終回輪到「楊貴妃」。《妃比尋常笑》以楊貴妃為視角，描繪她遇見武則天後魔化、開始爭權謀江山的過程。編導謝念祖表示，希望讓現代人看古裝劇有新意，特別增加女主角的心理層面，看楊貴妃如何面對愛情、家庭、事業等難題。

此次將由夏宇童飾演楊貴妃，管罄飾演武則天，看2位唐朝美人如何聯手宮鬥；首戰音樂劇的周厚安演出詩仙李白酒醉倒地、起身使喚高力士（林斌飾）脫靴再豪灑筆墨；其他演員還包括周明宇飾唐玄宗、郭耀仁飾壽王李瑁、林玟圻（Ctwo）飾安祿山。12月20至22日，在台北表演藝術中心演出，詳詢Opentix。左起郭耀仁、管罄、周厚安、夏宇童、周明宇、林斌於記者會合影。（文：記者凌美雪，圖：北市國提供）

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