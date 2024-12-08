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台文館捷克現當代文學展 捷克作家文物首次來台展出

2024/12/08 05:30

米蘭·昆德拉為自己作品繪的封面圖。（台文館提供）米蘭·昆德拉為自己作品繪的封面圖。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館與捷克文學館等多個捷克文化館舍合作，推出「打字機也會唱歌：捷克現當代文學展」，呈現20世紀以來捷克現當代文學作家與珍貴史料，更將米蘭．昆德拉等重要作家的手稿、珍貴刊本、照片與器物帶到台灣展出。

赫拉巴爾長年使用的打字機。（台文館提供）赫拉巴爾長年使用的打字機。（台文館提供）

文化部政務次長李靜慧表示，今年出訪捷克參與「作家閱讀月」時，對於台灣與捷克文學的緊密連結有更深刻的體驗，也感受到彼此的友好情誼。同時在捷克如何完整蒐集作家所有翻譯作品、推動文學外譯等各方面獲益良多，也希望觀眾透過本次展覽，理解台灣、捷克絲絲相扣的文學與文化脈絡。

台文館館長陳瑩芳表示，台文館成立初期即與捷克文學界建立密切關係，促成譯者駐村、文學外譯等交流計畫。「打字機也會唱歌：捷克現當代文學展」是Team Taiwan和Team Czech Republic共同策展的成果，不僅介紹大家熟悉的捷克作家，也介紹1980年後許多尚未引進中譯本的年輕作家，以最全面、完整的方式向大家介紹捷克文學的發展。

展覽透過介紹捷克現當代重要的作家作品，帶領台灣讀者從文學認識捷克的社會與歷史，進而深入理解捷克從民族認同、極權壓抑到走向民主自由的發展歷程。不論是國人熟悉的卡夫卡、哈謝克、米蘭．昆德拉，或是對捷克當代文學影響深遠的赫拉巴爾、伊凡．克里瑪，甚至成為民主化之後第1任總統的劇作家兼詩人瓦茨拉夫．哈維爾，這些璀璨的捷克文學作家，都值得台灣讀者認識與閱讀。

此外，台文館還規畫電影放映、作家講座、偶戲、童話體驗等一系列文學推廣活動。即日起至2025年3月2日，詳詢台文館官網及FB粉絲專頁。

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