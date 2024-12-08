人氣台漫神明便利商店 變身音樂劇明年巡演

由知名台漫改編的音樂劇《神明便利商店》，透過歌舞表演與劇情環環相扣。 （photo credit唐健哲，三點水製藝文化提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由知名漫畫家謝東霖作品《神明便利商店》改編的同名音樂劇，昨（7）日在新北市藝文中心首演，創票房完售佳績，製作團隊宣布，將於2025年3月展開衛武營與台中國家歌劇院巡演。

本次音樂劇由三點水製藝文化操刀，結合知名編導高天恒與《勸世三姊妹》作曲康和祥，展現台灣原創2.5次元劇場的全新面貌。「2.5次元音樂劇」一詞源於日本，意指從二次元（漫畫、動畫、遊戲）改編到三次元（舞台劇、音樂劇）的作品形式。而《神明便利商店》音樂劇則是將日本2.5次元的製作經驗與台灣本土文化相結合，以台灣的故事打造出屬於台灣的劇場IP。

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《神明便利商店》音樂劇故事講述身為神明實習生的神元君（李梓揚、蔡邵桓飾），接到媽祖（張擎佳飾）的任務，在人間經營一間便利商店，目標是收集10萬信眾才能順利成仙。隨著月老（王意萱飾）、財神（宮能安飾）、文昌帝君（黃奕豪飾）、西王母（AKB48 Team TP成員蔡亞恩飾）、福德正神（何海翔飾）及虎爺（張維佐飾）等神祇相繼登場，與鐵齒的人類OL（顏辰歡飾）碰撞出許多趣味的火花。

製作團隊不僅將整座便利商店直接搬上舞台，也將漫畫中的經典場景，如「借發財金的ATM」和「半糖符水」等生動重現，透過歌舞表演與劇情環環相扣，讓整部音樂劇笑淚交織。詳詢Opentix。

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