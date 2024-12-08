自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

人氣台漫神明便利商店 變身音樂劇明年巡演

2024/12/08 05:30

由知名台漫改編的音樂劇《神明便利商店》，透過歌舞表演與劇情環環相扣。 （photo credit唐健哲，三點水製藝文化提供）由知名台漫改編的音樂劇《神明便利商店》，透過歌舞表演與劇情環環相扣。 （photo credit唐健哲，三點水製藝文化提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由知名漫畫家謝東霖作品《神明便利商店》改編的同名音樂劇，昨（7）日在新北市藝文中心首演，創票房完售佳績，製作團隊宣布，將於2025年3月展開衛武營與台中國家歌劇院巡演。

本次音樂劇由三點水製藝文化操刀，結合知名編導高天恒與《勸世三姊妹》作曲康和祥，展現台灣原創2.5次元劇場的全新面貌。「2.5次元音樂劇」一詞源於日本，意指從二次元（漫畫、動畫、遊戲）改編到三次元（舞台劇、音樂劇）的作品形式。而《神明便利商店》音樂劇則是將日本2.5次元的製作經驗與台灣本土文化相結合，以台灣的故事打造出屬於台灣的劇場IP。

《神明便利商店》音樂劇故事講述身為神明實習生的神元君（李梓揚、蔡邵桓飾），接到媽祖（張擎佳飾）的任務，在人間經營一間便利商店，目標是收集10萬信眾才能順利成仙。隨著月老（王意萱飾）、財神（宮能安飾）、文昌帝君（黃奕豪飾）、西王母（AKB48 Team TP成員蔡亞恩飾）、福德正神（何海翔飾）及虎爺（張維佐飾）等神祇相繼登場，與鐵齒的人類OL（顏辰歡飾）碰撞出許多趣味的火花。

製作團隊不僅將整座便利商店直接搬上舞台，也將漫畫中的經典場景，如「借發財金的ATM」和「半糖符水」等生動重現，透過歌舞表演與劇情環環相扣，讓整部音樂劇笑淚交織。詳詢Opentix。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應