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【藝週末】懷念陳輝東．經典畫作欣賞（三）

2024/12/08 05:30

〈自畫像〉〈自畫像〉

文／記者凌美雪 圖／陳輝東畫室提供

〈西班牙女郎〉〈西班牙女郎〉

〈自畫像〉

一手催生南美館的陳輝東，卸任董事長一職後重返畫室努力創作，2022年完成這幅畫家工作中的〈自畫像〉（116.5×80cm），並於2023年捐贈給南美館，充實南美館典藏；陳輝東過世後，南美館設置「揚帆 遠行」緬懷活動專區，目前正於現場展出這件作品。

陳輝東曾說：「我從小時候就很喜歡畫人，畫人最重要的是如何把人物的性格以及內涵、精神呈現出來。」陳輝東以前也畫過許多「自畫像」，中壯年時期的作品，可見到畫家目光如炬且堅毅的人格特質。而85歲創作的這件〈自畫像〉，同樣洗鍊的筆法與優雅的明暗對比，打理得乾淨蓬鬆的白髮，彷彿歲月累積的智慧，真誠眼神則流露出更多柔和溫暖的氣息；陳輝東手中拿著畫筆，自在的微笑，彷彿告訴世人：能回到畫室繼續創作，是幸福又滿足的事。

〈西班牙女郎〉

陳輝東與家人於1992年前往西班牙旅遊時認識了佛朗明哥舞者尤蘭達，被她精湛的舞藝與靈動的氣質所吸引，便邀請尤蘭達擔任他的模特兒。在陳輝東筆下的尤蘭達，從裸體肖像到翩翩起舞的美妙姿態，數量之多，幾乎自成一個「尤蘭達」系列。

這件由高雄市立美術館典藏的〈西班牙女郎〉（91×72.5cm，1994年），以室內深色的背景烘托白色舞衣的輕盈感，美麗的尤蘭達古典中帶著幾分冷豔，膚色散發著陽光的色彩，包括五官神情、服裝布料質感、肢體動作之美，可說集合了陳輝東人物畫中所有擅長的特質。

每逢陳輝東有大型個展，尤蘭達多會不遠千里飛來台灣參與，與陳輝東一家人深厚的友誼，至今超過30年。

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