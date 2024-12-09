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《藝術文化》徐亞英逝世1週年紀念音樂會 徐卉《三水》世界首演

2024/12/09 05:30

〔記者凌美雪／高雄報導〕享譽國際的華人旅法建築聲學家徐亞英（Albert Xu，1934-2023），於2023年12月6日辭世，享壽89歲。曾為盧森堡愛樂音樂廳、巴黎羅浮宮等知名建築操刀，聲學作品遍布全球的徐亞英曾說，「高雄衛武營音樂廳是我生命後期最滿意的一個音樂廳。」衛武營特別於徐亞英逝世1週年舉辦特展、工作坊等系列活動。

其中，「聲學大師徐亞英逝世1週年紀念音樂會」以免費索票的方式，於上週末晚間在衛武營音樂廳舉行，包括徐亞英的夫人徐安娜（XU Anna）、女兒徐卉（Mimi XU）及孫女徐麥粒（YLÏAM）都親自來到台灣。

音樂會由影像導演楊守義的紀錄片《聲學交響曲：徐亞英的探索之旅》開場，也是該紀錄片首度剪輯曝光；接著由衛武營藝術總監簡文彬親自指揮高雄市交響樂團，演出多首徐亞英最鍾愛的管絃樂經典篇章；下半場則播放身為新世代跨界藝術家的徐麥粒製作的影片《回聲的源頭》，以親人視角，帶人看見徐亞英親切幽默的生活面貌。

最後壓軸是徐卉作曲並親自擔任鋼琴演奏的《三水》世界首演，徐卉的職業生涯綜合多種身分，既是製作人、音樂總監和電音作曲家，也是炙手可熱的DJ與表演者。由她創作的《三水》，打破傳統4個樂章的交響曲組成結構，只以3個樂章分別描繪了水的3種樣貌，包括〈水的力量〉、〈水的流動〉和〈水的深沉〉，呼應了徐亞英的名言：「要如水一般，堅韌、靈活，又有深度。」獲得觀眾一致好評。

「沒有音樂，建築成為一個瘖啞的空殼子。」簡文彬表示，此話體現了徐亞英對音樂與建築之間共鳴的深切理解，賦予了衛武營獨特的音場。而在音樂會謝幕時，簡文彬特別邀請徐亞英夫人徐安娜站起來接受觀眾致意，徐亞英生命中3個重要的女人，在衛武營留下難得的同框照。

系列活動昨（8）日截止，由徐麥粒親自帶領參與者發現榕樹廣場背後的聲學藝術；此外，楊守義耗時多年跟隨徐亞英腳步所拍攝的紀錄片，則可望於明年正式上映。

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