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【自由副刊．散文詩】 李長青／防風林
◎李長青
◎李長青
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「……事關創作，我都持著非常謹慎的態度。只是我不怎麼喜歡詩中有過多的『傷感』，這可以說是我寫詩時唯一的禁忌。除此而外，我並不反對任何主張與派別。」
――引自林亨泰《見者之言》
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水很自然滲入，景的根部；不管時，嘛會自然食色。
請繼續往下閱讀...
真濟時陣，水在我們看不見也想像不到的地方，混融了
一種柔軟的心血。
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水很自然泌出，夢的邊緣；無意識的路途，有額的
愛；親像轉斡失覺察，踅頭嘛有時有陣。
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水是流動的風在我們看不見也不知道方向的瞬間，梳過
一排一排又一排，防風林，捏塑了一款柔軟的意志。
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註：
有額（ū-gia̍h）：數量多而且足夠可用。
有時有陣（ū-sî-ū-tsūn）：1定時、有時間性。2偶爾、非經常性。
踅頭（se̍h-thâu）：1將東西轉朝相反的方向。2掉頭、迴轉、迴車。人或車、船等轉向反方向行進。
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