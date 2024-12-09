【自由副刊．散文詩】 李長青／防風林

◎李長青

◎李長青

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「……事關創作，我都持著非常謹慎的態度。只是我不怎麼喜歡詩中有過多的『傷感』，這可以說是我寫詩時唯一的禁忌。除此而外，我並不反對任何主張與派別。」

――引自林亨泰《見者之言》

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水很自然滲入，景的根部；不管時，嘛會自然食色。

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真濟時陣，水在我們看不見也想像不到的地方，混融了

一種柔軟的心血。

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水很自然泌出，夢的邊緣；無意識的路途，有額的

愛；親像轉斡失覺察，踅頭嘛有時有陣。

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水是流動的風在我們看不見也不知道方向的瞬間，梳過

一排一排又一排，防風林，捏塑了一款柔軟的意志。

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註：

有額（ū-gia̍h）：數量多而且足夠可用。

有時有陣（ū-sî-ū-tsūn）：1定時、有時間性。2偶爾、非經常性。

踅頭（se̍h-thâu）：1將東西轉朝相反的方向。2掉頭、迴轉、迴車。人或車、船等轉向反方向行進。

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