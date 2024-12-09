【家庭plus．親子會客室】打理頭髮 自己決定

打理頭髮 自己決定

文／曾維瑜

美容院裡突然傳來小孩震天價響的哭聲，探頭一看，只有椅子一半高的小女孩哭得悽慘無比，讓帶她來剪頭髮的爸爸媽媽尷尬不已。所幸美髮師以說童話故事的口吻，連哄帶騙，讓小女孩安定下來，順利地剪完了頭髮。

是不是所有孩子都這樣呢？我還記得兒子小時候在美容院裡放聲大哭的模樣，究竟是害怕美髮師手上的剪刀、害怕美容院的氛圍、又或者是不喜歡坐上墊高的椅子，成了眾人注目的焦點，此刻依然不得而知。

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高中之前，兒子自己並沒有打理頭髮的需求，多是我覺得他頭髮太長了需要修剪，所以幫他約好時間，讓他去找我的美髮師整理門面。要怎麼剪、剪多短，他通常也沒什麼意見，大半是我跟美髮師阿姨討論好，然後就執行。

但兒子高中起，學校旁邊有一間歷屆學長都會去光顧的理髮院，理所當然地成為他和同學修整頭髮的地方，直到現在上了大學仍是一樣。這時期開始，怎麼處理頭髮，就沒有我置喙的餘地了，不只是剪，甚至是燙、染，我只能觀賞「成果」，不再有參與討論過程的機會。

當媽媽的我，會不會因此有失落感呢？我知道有的媽媽會因為能掌控孩子的事情愈來愈少，覺得空虛、不再被倚賴，但我覺得，孩子能開始勇敢地為自己做決定，正是我們為他們提供充足備援的實證，孩子知道我們永遠都在那兒，所以可以去嘗試、去挑戰，獨自踏進前所未有的境地。

當孩子緩緩放開我們的手，想靠自己的力氣站穩步伐，那可是值得慶賀的瞬間呢！

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