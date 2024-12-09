【家庭plus．生活停看聽】讓一步又何妨

讓一步又何妨

文／清茵

去大賣場買東西，在排隊等著結帳時，突然有一位大哥插隊到我前面，此時後面的顧客要我提醒這位大哥排隊，我看他手上只有一份報紙，想說沒關係，讓他先結帳。後來最後一位排隊的顧客，告訴他如何排隊，這位大哥才不好意思地重新排隊。

我會如此禮讓，都是因為一次不幸的遭遇所造成的結果。以前我去倒廚餘，總是搶著先倒，結果有一次後面的人因為也急著倒，竟然不小心把廚餘倒在我的衣服上。使我的白色羽絨大衣沾了一大片難看的汙漬，叫我後悔不已！現在我再去倒廚餘時，便會禮讓他人，讓著急的人先倒，免得衣服再度遭殃。讓他一步又有何妨呢！

請繼續往下閱讀...

現在穿越人行道時，我都會禮讓別人先行，現在既不急著上班打卡，也不趕著準時赴約，算來時間充裕，那麼讓他一步又何妨，只有出入平安，才是最重要的！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法