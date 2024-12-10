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【藝術文化】「2024來雲門遙滾」多元演出跨界PK 限額夜宿「睡劇場」

2024/12/10 05:30

布拉瑞揚舞團將迎戰金曲獎得主阿爆。（雲門提供）布拉瑞揚舞團將迎戰金曲獎得主阿爆。（雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕號稱雲門劇場第10年最逍遙的企畫，「2024來雲門遙滾」將於本週（13、14日）登場。集結音樂、舞蹈、戲劇、Live Podcast、變裝皇后表演等多元形式，還首度推出夜宿方案，讓意猶未盡不想離去的觀眾睡劇場。

「I Mean Us」將以劇場空間重新詮釋音樂表演。（雲門提供）「I Mean Us」將以劇場空間重新詮釋音樂表演。（雲門提供）

雲門劇場執行總監洪凱西表示，延續「來雲門」系列精神，今年「來雲門遙滾」以突破界線、擴展想像為策畫升級，「我們希望讓劇場各個場域成為充滿驚喜的互動空間，打破對劇場的印象。」

變裝皇后Hannah×簡詩翰。（雲門提供）變裝皇后Hannah×簡詩翰。（雲門提供）

此次表演內容多元，其中，「布拉瑞揚舞團feats. 那屋瓦」兩天都有演出，布拉瑞揚舞團將迎戰金曲獎得主阿爆與其音樂廠牌「那屋瓦Nanguaq」，兩組人馬同台進行音樂舞蹈的融合與對決，宣稱全程90分鐘將全力拚搏，唱到喉嚨深處，跳到筋骨粘膜。

「不只有變裝秀的瘋家Drag Queen」也有2天演出，將從音樂與脫口秀到電子派對，進行不拘一格的跨界。13日是Hannah×簡詩翰，14日則是張以磬×Ophelia攜手台灣巴拉圭混血創作歌手BZARCO，以電子音樂帶領觀眾進入異想的聲音派對。

13日還有台灣迷幻樂風代表樂團之一「I Mean Us」，以劇場空間重新詮釋音樂表演；而將於14日演出的陳家聲工作室，則透過即興互動劇《Love注入～劇場快譯通》，讓觀眾的選擇成為演出關鍵。

兩天的演出期間，將穿插Live Podcast，呈現全新靈感與生活視角，13日是KOL命理師簡少年，14日則是設計師Misc。

全新的夜宿計畫，除包括無光舞蹈與接地工作坊，還有蒙古喉音音樂家烏尼德的深夜「呼麥」表演，與次日晨間的呼吸早課，將帶領參與者沉浸於奇幻與寧靜之間。

但因「睡劇場」名額有限，過夜票「滾進雲門睡一晚」早已秒殺完售， 只剩單日票「演出滾一滾就散」，可參與傍晚5點到晚間10點的演出與活動。詳情可詢活動專頁（https://www.cloudgate.org.tw/cgt/theater-event/1405）。

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