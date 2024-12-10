【藝術文化】台北愛樂攜手吳曜宇 《光榮彌撒》致敬浦契尼

台北愛樂將演出浦契尼《光榮彌撒》，左起台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲、台北愛樂青年合唱團指揮翁建民、指揮吳曜宇、男高音王典、男中音葉展毓、台北愛樂文教基金會執行長丁達明。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂合唱團策畫浦契尼（Giacomo Puccini, 1858-1924）唯一宗教合唱作品《光榮彌撒》（Messa di Gloria）音樂會，動員台北愛樂文教基金會旗下台北愛樂合唱團、台北愛樂青年合唱團、台北愛樂青年管弦樂團，加上指揮家吳曜宇與國內優秀聲樂家王典、葉展毓等，共250人陣容，將於12月18日晚間在國家音樂廳演出。

台北愛樂文教基金會執行長丁達明表示，2024年是德弗札克逝世120週年、布魯克納誕生的200週年、浦契尼逝世百年；台北愛樂合唱團已陸續於3月獻演德弗札克最龐大的合唱交響鉅作《聖母悼歌》、7月演出布魯克納生命中的榮耀《感恩頌歌》，而歲末這檔《光榮彌撒》則是紀念浦契尼。

請繼續往下閱讀...

指揮吳曜宇指出，《光榮彌撒》是浦契尼離開學校時寫的畢業作品，他一生就只演過那一次。大約1950年起，在紐約布魯克林教區服務的義裔神父華丹提著手撰寫浦契尼傳記，獲得浦契尼家族協助，在蒐集資料過程中意外發現一份浦契尼生前未曾出版的彌撒曲手抄本，他喜出望外地將抄本交給美國米爾斯音樂公司於1951年出版，並將這組彌撒曲題名為《光榮彌撒》。

沒想到此曲還有手稿在浦契尼的女婿手上，且早已將樂譜版權交給義大利出版商里科迪，於是兩造展開版權護衛戰，最後美義雙方各自擁有此曲合法版權。1952年，里科迪出版此曲；同年7月12日（也是此曲世界首演後的72年），華丹提神父另行安排此曲在芝加哥進行美國首演。

台北愛樂文教基金會指出，《光榮彌撒》的手稿封面上所使用的標題其實是「Messa a 4 voci con orchestra」，僅註明此曲是為管弦樂團與混聲4部合唱團而作，其中包含男高音獨唱、男中音獨唱各一，是一套規畫完整的5樂章彌撒曲，音樂充滿戲劇張力，隱約出現「歌劇」的影子，預示作曲者終身對於歌劇藝術堅定不變的追求與嚮往。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法