【自由副刊】 莊芳華／關於鳥事 － 2之2

◎莊芳華

◎莊芳華

有一陣子，台灣人風行外來的珍奇鳥獸和奇花異卉。民間流行過、飼養過的鳥類無奇不有；十姊妹、百靈鳥、白文鳥、鸚鵡、金絲雀、八哥等商業交易寵物鳥，在市場興盛起來。眾鳥的絢麗與燦爛，在人的面前如耀眼吸睛的舞台秀。我無意排斥任何鳥種，但是任意引進源頭不明，環境生態影響不明的寵物鳥，是有可能造成生態大戰役的。

長著一截白尾巴的泰國八哥，原本是很值錢的寵物鳥，但是繁殖力太強，遭人棄養，從籠中逸出，進入台灣生態競爭場域之後，農園的領空生態，有了巨大的變動。白尾八哥的肌肉結實精瘦，翅腳俐落，具有其原生地域的特色，就好像那些以泰國拳狠工夫，打遍國際比武大賽的拳擊手，牠們大群從上空俯衝攻擊，以比較優勢的體形，把整園像頑皮孩童一般的麻雀群，攻打得落花流水，驅趕到逃逸無蹤了，連體形較優勢的鳳頭蒼鷹，在泰國八哥的群體霸凌之下，也都倉皇落敗，有一次一隻軟弱的鳳頭蒼鷹還逃躲到我家的書房裡。

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長久以來，我在我家的門口埕上，看著鳥族的戰爭，看著家麻雀逐漸潰敗出逃，泰國白尾八哥占領我家門口埕，與鴨鴨、狗狗搶食的囂俳威風姿態，真的很討厭牠們。但是，責怪這些求生能力強悍的外來鳥，絕對不是好理由，畢竟，是台灣人崇外追奇的商業圖利性格，才造成台灣原生物種瀕臨滅絕的後果吧！

其實，我們很想念麻雀，也只是一種懷舊的鄉愁而已，談不上什麼生態變遷的深奧道理。純粹想念著愈來愈少的「厝角鳥」，我們特別製作了幾個有小洞開口的木箱鳥巢，吊掛在住家的簷廊上，希望那些飄零落單，隨處流浪的麻雀，來到我家的門口埕定居。但顯然，泰國八哥已經占據這個地盤，取得生存優勢了。●

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