【家庭plus．香草隨食札記】普列薄荷 打造香草地毯

普列薄荷匍匐特質能塑造懸垂的綠色香氣瀑布。

文、圖／蔡以倫

台灣花市較少見普列薄荷，可於網路選購種子，自行發芽繁殖。

綠草如茵，令人嚮往。倘若能以香草為毯，沐浴陽光香氛，無疑是極致的療癒體驗。而「普列薄荷」（Pennyroyal Mint）便是一種理想選擇。這種薄荷匍匐生長、葉片密集交織，既能承受踩踏，又散發濃郁的薄荷香氣，打造美如畫的香草地毯。

「Pennyroyal」一詞源自古法語的「Pulyole ryale」，意為百里香；中文名稱「普列」則取自植物屬名「Pulegium」，在拉丁語中意指跳蚤，因其濃烈的香氣具有驅除跳蚤的功效。在台灣，普列薄荷專指這種匍匐品種，以區別其他薄荷品種。

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普列薄荷的氣味強烈，古時常用於除蚤，並具有微毒性。因此，雖然曾被食用，但因其特性逐漸與食用薄荷分道揚鑣，並在農業驅蟲及藥用領域廣為人知。

但在香氛景觀塑造上，普列薄荷展現極大優勢。原生地在寒帶歐洲，普列薄荷在潮濕河谷地恣意生長繁殖，傳承薄荷喜好攻城掠地的特性，不請自來，成群叢生。它不僅堅韌耐踩，還能打造出香氣撲鼻的草坪，躺臥其上，令人療癒放鬆。

不過，普列薄荷在台灣的生長環境中也面臨挑戰。它不耐夏季高溫，且需要充足的水分，養護成本較高。因此，若想享受香草地毯的奢華體驗，建議選擇寒涼季節種植，感受「季節限定」的療癒魅力。

台灣花市較少見普列薄荷，可於網路選購種子，自行發芽繁殖。若無適合庭園花圃可地植，也可使用黏性土壤，種植於半日照的花台、吊盆中，匍匐特質也能塑造懸垂的綠色香氣瀑布，讓人經過時都願意觸摸嗅聞，又能滿血復活。

即便只是短暫的綠意與香氣，也讓人找到一片屬於自己的寧靜角落，與大自然連結，重新獲得身心平衡與能量。這正是香草獨特的魅力所在。（作者為淡水香草街屋主人）

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