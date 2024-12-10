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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活大補帖】鬆土與鬆弛

2024/12/10 05:30

鬆土與鬆弛鬆土與鬆弛

文／梓萱

栽種東西前，鬆土是件很重要的事，土壤不硬化，植物根部才容易生長，增加土壤的透水和排水性，也就能減少那些阻礙，讓植物長得更好。

這就好像人有的時候需要適度的鬆弛，尤其有的人嘴巴特別毒與壞，面對他們的冷嘲熱諷，若你每每都要往心裡去，讓自己內心積壓太多負面能量，如有塊大石頭，堵在心口上，這只會讓自己過得很不開心。

倒不如就這麼將之略過，將之排開，也才能避免那不必要的精神內耗。既然管不了別人的嘴，又何必去理會與耿耿於懷，就讓它快速過去，何必苦苦回頭看與重溫呢。

這不過就是成長的過程罷了，當你練就了強心臟，你的挫折容忍力反而會大大提升，下回，當那人再用嬉鬧怒罵的態度提起你，尷尬地反而會是他，因為你從沒把他的話放在心上，更沒當一回事。

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