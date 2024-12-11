自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．一人一故事】冒險治療 向內探索

2024/12/11 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

他們一行人不知何時出發，穿過林口的步道一路向前行，一個接著一個，像一串珍珠的行列。兒子在隊伍中跟著走，從白日走到夜晚，體會晝夜的變化，陽光透過行道樹照在身上的暖和，體會黃昏微微的風和稀疏寒意襲來，體會著與眾人同行。

領隊的鄭爸鄭文正是詩人鄭愁予的弟弟，從建中退休，曾為了自閉症的獨子鄭樵，移居花蓮開牛肉麵店。知道他的時候，他們已遷居林口雙老家園，他為孩子們設計大自然的體驗活動，兒子也跟著大夥兒進到山林和荒野。他們還去參加攀爬網，兒子戴上頭盔和護帶，懸在空中。他從小到大，沒有過這樣的體驗。

有些體會，一定要進入大自然，感受到身心的極限。有一次鄭爸說，這就是「冒險治療」。

對自閉症患者來說，「冒險」不是他們字典裡的字眼，他們安於秩序和常規，不喜歡太被打亂，但冒險意味著走出常規，在未知裡體驗、感覺、思索解決問題的辦法和行動。對常人來說，最難的是要克服自己對嘗試的恐懼。

倡導「冒險治療」的心理師徐堅璽這樣分享克服挑戰的歷程：「有人感到害怕，我邀請他貼近自己的感受，多跟害怕相處一下；有人會出現過度的自我否定，例如：『哎呀！我爬不上去』，我提醒他這也許只是想法，還不是事實。」徐堅璽說：「愈向外冒險，則愈需要向內在探索。」

借用心理師的這句話，我開始懂得鄭爸的意思。走進大自然，其實也就是走向大自然的心。我和自閉孩子的相處和帶領，互相學習，也是心理學家馬斯洛所講的，自我實現是一場場最大的冒險。

愈向外走去，愈回到內心。我心深處輝映著自然變化的真理。林間葉子唱歌、在冒險裡猛然感受的心跳，荒野中觀察生態的領悟，沉默踩在泥土上的胎動，屬於一個團體的被接納感，用力對著天空的第一道呼吸。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應