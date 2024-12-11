【家庭plus．一人一故事】冒險治療 向內探索

圖／陳佳蕙

文／呂政達

他們一行人不知何時出發，穿過林口的步道一路向前行，一個接著一個，像一串珍珠的行列。兒子在隊伍中跟著走，從白日走到夜晚，體會晝夜的變化，陽光透過行道樹照在身上的暖和，體會黃昏微微的風和稀疏寒意襲來，體會著與眾人同行。

領隊的鄭爸鄭文正是詩人鄭愁予的弟弟，從建中退休，曾為了自閉症的獨子鄭樵，移居花蓮開牛肉麵店。知道他的時候，他們已遷居林口雙老家園，他為孩子們設計大自然的體驗活動，兒子也跟著大夥兒進到山林和荒野。他們還去參加攀爬網，兒子戴上頭盔和護帶，懸在空中。他從小到大，沒有過這樣的體驗。

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有些體會，一定要進入大自然，感受到身心的極限。有一次鄭爸說，這就是「冒險治療」。

對自閉症患者來說，「冒險」不是他們字典裡的字眼，他們安於秩序和常規，不喜歡太被打亂，但冒險意味著走出常規，在未知裡體驗、感覺、思索解決問題的辦法和行動。對常人來說，最難的是要克服自己對嘗試的恐懼。

倡導「冒險治療」的心理師徐堅璽這樣分享克服挑戰的歷程：「有人感到害怕，我邀請他貼近自己的感受，多跟害怕相處一下；有人會出現過度的自我否定，例如：『哎呀！我爬不上去』，我提醒他這也許只是想法，還不是事實。」徐堅璽說：「愈向外冒險，則愈需要向內在探索。」

借用心理師的這句話，我開始懂得鄭爸的意思。走進大自然，其實也就是走向大自然的心。我和自閉孩子的相處和帶領，互相學習，也是心理學家馬斯洛所講的，自我實現是一場場最大的冒險。

愈向外走去，愈回到內心。我心深處輝映著自然變化的真理。林間葉子唱歌、在冒險裡猛然感受的心跳，荒野中觀察生態的領悟，沉默踩在泥土上的胎動，屬於一個團體的被接納感，用力對著天空的第一道呼吸。

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