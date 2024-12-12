【藝術文化】第28屆台法文化獎揭曉 尚馬克．鐵胡萬、蔡博丞同獲殊榮

B.DANCE 丞舞製作藝術總監蔡博丞。

（B.DANCE提供）

〔記者董柏廷／台北-德國連線報導〕第28屆台法文化獎今天揭曉，由法國維蘇亞洲國際影展（FICA）聯合創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬，以及丞舞製作團隊B.DANCE藝術總監蔡博丞共同獲得。

文化部表示，本年評審會議由文化部長李遠及學院年度副主席皮特（Jean-Robert PITTE）共同主持，台法雙邊評審團的討論深入且熱烈，過程中總共審核17位來自不同領域的候選人，涵蓋文學、電影、舞蹈、建築、攝影、繪畫、學術研究、國民外交推廣等多個範疇，這些候選人在各自領域內取得卓越成就之餘，也持續為台法及台歐文化的發展交流貢獻心力。

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2024 B.DANCE 丞舞製作歐洲冬季巡演開演前1至2個月票即售罄，場場座無虛席。

（B.DANCE提供）

近年以「品牌」概念持續於國際上推廣台灣舞蹈的蔡博丞，接受本報專訪時表示，非常意外獲此殊榮，「在現階段獲得這個獎項，對於中青生代來說無疑是一個很大的鼓舞，也代表B.DANCE秉持的理念：『把台灣帶出去，將世界帶進來』受到肯定。這不單單是我一個人的榮譽，也是過往參與過B.DANCE的夥伴們付出的心血被看見了。」目前正於歐洲進行冬季巡演的蔡博丞透露，明年3月將開啟歐洲春季巡迴，將會在巴黎13區的巴黎劇院，連演7場《愛麗絲（Alice）》，「獲獎給我很大的支持，讓我有更大的榮譽感跟責任心持續前進，創造台灣能見度。」

蔡博丞為台灣中青世代新銳編舞家，2014年創立「丞舞製作團隊B.DANCE」並擔任藝術總監，在多國編舞大賽屢獲肯定，曾以《浮花》勇奪2014年德國斯圖加特國家劇院觀眾票選第1名，並憑藉作品《怒》獲法國表演藝術專業評論協會評選為2019-2020年「年度新銳編舞家」。做為出身台灣，進軍國際舞壇的編舞家，蔡博丞以個人源源不絕的創作力，擔當同世代的中堅角色，透過當代舞蹈為台歐交流注入動能，並不斷以自身舞團打響台灣藝文品牌的知名度。

法國維蘇亞洲國際影展（FICA）聯合創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬。

（文化部提供）

尚馬克．鐵胡萬則在1995年與其妻子共同創辦「維蘇亞洲國際影展」，被譽為法國10大電影盛事之一，也是歐洲歷史最悠久的亞洲電影節。在擔任影展總幹事及藝術總監長達30年期間，尚馬克．鐵胡萬親自選映了80部由台灣導演執導，或由台灣電影業製作，或共同製作的影片，影展也多次邀請台灣文化界人士參與，如導演侯孝賢等，讓更多法國民眾得以接觸並欣賞台灣的影視作品，對推廣台灣文化發揮極為重要的作用。

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