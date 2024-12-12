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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．運動場看台人生】努力 但別太用力

2024/12/12 05:30

世界十二強棒球賽，對決多明尼加，陳冠宇用三振化解危機後，緊張到一度喘不過氣來，希望可以趕快下場呼吸新鮮空氣。（資料照，記者陳志曲攝）世界十二強棒球賽，對決多明尼加，陳冠宇用三振化解危機後，緊張到一度喘不過氣來，希望可以趕快下場呼吸新鮮空氣。（資料照，記者陳志曲攝）

文／黃俊隆

本屆世界十二強棒球賽，台灣創下空前佳績，不只「陳傑憲，沒有極限」，幾乎全隊都發揮最大戰力，超越不可能的極限，這一切，全是一點一滴、一個接著一個累積所得。

所有選手如何走到這一步，包含隊職員如何付出貢獻，隨著佳績一一被報導出來，這正是運動心理學最主要的核心──探討如何幫助選手達到最佳表現。此次台灣隊的整體投手戰力令大家至為驚豔，特別是從日職返國的陳冠宇、張奕、郭俊麟，用實力證明了他們的價值。其中陳冠宇對決多明尼加的一段故事令我印象深刻，當他用三振化解危機後，只見他整個人興奮地振臂怒吼，「飛奔」回休息室，事後他解釋此舉並非興奮，而是他緊張到一度喘不過氣來，希望可以趕快下場呼吸新鮮空氣。

我好奇請教師大運動心生理學教授洪聰敏，為何連如此高技術水準的選手也會有緊張到喘不過氣的狀況，同時又可保持高度精準的控球？洪教授指出，這是常見現象，選手也因為經常遇到，而能發展出一套自我調節面對的方式。至於最後選擇速球對決，在專業研究上，緊張時可以激發出最大肌力（有利於投速球），反而不利於需要小肌肉、腦神經精準傳達控制的變化球。身為八屆桌球國手的他，以桌球發球為例，解釋當緊張時，選手發球時往往會告訴自己，得盡全力將球發到最佳旋轉，迫使對手不好接球，但常常在此情況下，很容易因為腦海裡存在的「得用力」這個念頭，導致用力過度，反而形成失誤。在我身為棒球投手的經驗裡亦是如此，愈用力催球速想解決打者，愈容易控球失常。

挑戰難關時，我們都希望有最佳表現，「努力不要太用力」──是我在面對難題時，經常用來提醒自己的自我對話。

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