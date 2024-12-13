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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北藝中心問題兒童今明演出 互動式邀觀眾釋放不完美

2024/12/13 05:30

《問題兒童》劇中由5名擅長不同馬戲特技項目的演員為主體，邀請觀眾互動參與。（記者董柏廷攝）《問題兒童》劇中由5名擅長不同馬戲特技項目的演員為主體，邀請觀眾互動參與。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的《身為問題兒童的我，從一出生就成為這個美好世界的慢性病》，邀請陳武康和周伶芝擔任創作概念，與表演者王健銘、朱宸祐、吳政穎、陳宥任和黃翊，以馬戲特技為主軸，從「問題兒童」命題出發，探討個人、身體、心理和社會之間的關係。

陳武康說明，演出讓每個演出者以自己所擅長的特技項目回應創作問題。他在排練中不間斷拋出各種關於身體、馬戲、人生、存在等問題，或在表演透過互動，讓表演者用各自想要呈現的形式回應當下面對的問題，「整個演出的基調是共同創作，所以作品每次都會有不同的樣子，觀眾可以在場中自由移動，隨著各自的意願選擇是否與表演者互動。」

演出以5名擅長不同馬戲特技項目的演員為主體，演員們各自以身體特技、雜耍圈、扯鈴、布拉圈、棍子等，在SOLO與群演之間切換，探索表演可能。同時，觀眾能於演出進行時遊走劇場之中，並可近距離與演員互動。演員們也將依照不同的觀眾反應，隨機給出不一樣的表演內容，盡情展現「馬戲精神」。以扯鈴為專長的表演者之一黃翊說明，「希望讓觀眾看到物件背後的故事，以及表演者與物件之間的情感連結。」他在演出中盡可能降低花招的使用頻率，改以簡化的技巧，讓扯鈴發出不同聲音，創造出以往未曾思考過的表演路徑。

周伶芝表示，馬戲表演者在表演到一種程度時，最後會剩下自我與技巧之間的觀照，5名演員共同創作時，怎麼樣回到馬戲最本質的部分──剝除道具、放下技巧，透過馬戲感知身體的存在，並重新思考自己的意義是什麼？也是重要的一件事。

《問題兒童》於今、明兩日在北藝中心藍盒子演出。詳詢OPENTIX網站。

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