【藝術文化】蕭邦鋼琴大賽金獎劉曉禹 首度在台獨奏會

蕭邦大賽金獎劉曉禹首度在台舉辦獨奏會，昨日首演。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕最新蕭邦大賽金獎（2021，5年1次）劉曉禹，首度在台舉辦獨奏會，超有誠意2天端出2套截然不同曲目，從他在蕭邦大賽的部分曲目到今年發行的最新專輯，共10位作曲家，帶樂迷聽遍橫跨3世紀的經典，昨晚在國家音樂廳首演，從古典到浪漫，讓人沉醉，今（13）晚他將解鎖最新專輯《四季》做獨家選曲呈現。

「我想有點新鮮感，就安排兩套曲目，這好像是我第一次這麼做。」正如樂評曾稱讚劉曉禹在蕭邦大賽上的表現「超脫框架」，劉曉禹說明此次選曲的特別之處，作曲家的風格起源、曲目之間的個性轉換，以及調性之間的聯繫，都是不可忽視的考量；2場音樂會像是音樂歷史的穿越之旅，180度的曲風轉變，彷彿一下置身於過去的輝煌時代，下一刻又能一瞥當代的創新風貌。

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昨晚音樂會以靈動充滿趣味的拉摩作品開場，貝多芬《華德斯坦》激昂地引領聽眾感受華麗音色，而海頓《B小調奏鳴曲》則讓劉曉禹展現其觸鍵輕盈及極佳的表現力。卡普斯汀的《變奏曲》和蕭邦第2號鋼琴奏鳴曲《送葬進行曲》形成強烈對比，蕭邦即興的特質被劉曉禹與現代爵士做了巧妙聯繫，他說，能在古今之間找到這種連結，「很有意思」。

劉曉禹形容在新專輯《四季》裡的演奏，彷彿是用音樂替自己寫日記，透過12首短曲走過1年12個月，「演奏的挑戰不在於技術難度，而在於展現深度。」今晚的曲目，就以柴可夫斯基的《四季》為核心，輔以史克里雅賓和普羅高菲夫的奏鳴曲，以及拉赫曼尼諾夫改編孟德爾頌的《仲夏夜之夢》詼諧曲，和《四季》呼應。詳詢MNA牛耳藝術。

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