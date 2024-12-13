自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】蕭邦鋼琴大賽金獎劉曉禹 首度在台獨奏會

2024/12/13 05:30

蕭邦大賽金獎劉曉禹首度在台舉辦獨奏會，昨日首演。（MNA提供）蕭邦大賽金獎劉曉禹首度在台舉辦獨奏會，昨日首演。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕最新蕭邦大賽金獎（2021，5年1次）劉曉禹，首度在台舉辦獨奏會，超有誠意2天端出2套截然不同曲目，從他在蕭邦大賽的部分曲目到今年發行的最新專輯，共10位作曲家，帶樂迷聽遍橫跨3世紀的經典，昨晚在國家音樂廳首演，從古典到浪漫，讓人沉醉，今（13）晚他將解鎖最新專輯《四季》做獨家選曲呈現。

「我想有點新鮮感，就安排兩套曲目，這好像是我第一次這麼做。」正如樂評曾稱讚劉曉禹在蕭邦大賽上的表現「超脫框架」，劉曉禹說明此次選曲的特別之處，作曲家的風格起源、曲目之間的個性轉換，以及調性之間的聯繫，都是不可忽視的考量；2場音樂會像是音樂歷史的穿越之旅，180度的曲風轉變，彷彿一下置身於過去的輝煌時代，下一刻又能一瞥當代的創新風貌。

昨晚音樂會以靈動充滿趣味的拉摩作品開場，貝多芬《華德斯坦》激昂地引領聽眾感受華麗音色，而海頓《B小調奏鳴曲》則讓劉曉禹展現其觸鍵輕盈及極佳的表現力。卡普斯汀的《變奏曲》和蕭邦第2號鋼琴奏鳴曲《送葬進行曲》形成強烈對比，蕭邦即興的特質被劉曉禹與現代爵士做了巧妙聯繫，他說，能在古今之間找到這種連結，「很有意思」。

劉曉禹形容在新專輯《四季》裡的演奏，彷彿是用音樂替自己寫日記，透過12首短曲走過1年12個月，「演奏的挑戰不在於技術難度，而在於展現深度。」今晚的曲目，就以柴可夫斯基的《四季》為核心，輔以史克里雅賓和普羅高菲夫的奏鳴曲，以及拉赫曼尼諾夫改編孟德爾頌的《仲夏夜之夢》詼諧曲，和《四季》呼應。詳詢MNA牛耳藝術。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應