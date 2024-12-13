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【藝術文化】古舞團作品漸見 北美館日登場

2024/12/13 05:30

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館迎接建館41週年「北美館日」，將邀請知名舞蹈家古名伸創立的古舞團，演出結合移動式舞蹈的作品《漸見》，12月14日至22日的週六、日，在北美館演出8個場次。

此次古舞團與包括王連晟、葉廷晧、蔡奇宏及趙瞬文等科技藝術家攜手，創作長約90分鐘的舞蹈作品《漸見》，由11位舞者共同呈現，以蛻變與轉瞬即逝的時間性為靈感。從個人的成長到科技的演進，也從戰爭的隱喻到季節的更迭，企圖透過人物及動態影像共構當代舞蹈的創作語彙。

演出將分散於北美館的多個樓層，於各場域同時進行多段內容，形成「衛星式移動劇場」的互動。觀眾入場會得到一張演出地圖，在觀演時間內可依自由選擇觀賞順序，不僅打破傳統單一舞台的觀賞模式，每位觀眾也將獲得不同的理解脈絡和敘事，也打造肢體與新媒體展演的空間實驗。

北美館表示，美術館做為跨界的實驗場，嘗試透過協作、串連方式，反映時代趨勢與社會脈動。邀請民眾在北美館日來一場生活化的美學對話，體驗與移動式舞蹈劇場不期而遇的驚喜。尤其12月21日北美館日全日免票入場，民眾可入館感受科技與表演藝術交融的獨特魅力。詳詢北美館官網。

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