自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 陳彥誌／想念的粉漿蛋餅

2024/12/13 05:30

◎陳彥誌◎陳彥誌

◎陳彥誌

大學某年，隨球隊到台南比賽。出發前傳訊給讀成大的好友，他約我明天一早六點見。

六點？我跨上他的摩托車後座，忍了一會兒，終於還是忍不住抱怨哪有人約這麼早的，我等下還要比賽耶！他說，六點已經嫌晚了。

果然，他預計請我吃的早餐店，門口的人龍讓我聯想到腹腔內摺疊的小腸。立馬換了一家，也是同樣風景。

帶你去吃粉漿蛋餅好了，他說。機車手把一轉，我們切入一條小巷，左拐右轉，我頓時迷失方向。

機車在一間沒有招牌的店門口前停了下來。沒有高舉手機自拍的人們。圍坐白鐵方桌的食客，默默低頭吃著盤中的食物。

朋友叫我先去占兩張不鏽鋼圓椅，隨後他小心翼翼托著一只咖啡色托盤，將一盤冒著白煙的蛋餅和一杯還來不及封膜的米豆漿擱在我面前。淋上蒜蓉醬，鑊氣與淡淡的蔥焦香，滲著醬油的鹹味，在我口中勻散開來復而在咀嚼後融為一體。不是不曾吃過粉漿蛋餅，但我對粉漿蛋餅的記憶總是：小時候趕著上學，一把抓過裝在塑膠袋裡的蛋餅，便匆匆穿越校門。等到第一節下課打開，已經變得冷冷軟軟。好久沒吃到這樣新鮮，邊上還帶點脆的粉漿蛋餅了。

我不在意粉漿蛋餅是否為台南的特色小吃。和好友許久沒見，一碟蛋餅配上一杯米豆漿，實在太快就食盡了。我們還有好多沒有聊完。轉動機車鑰匙，他趕去上課，我回去比賽。當天的賽程結束後，一群從台北南下的隊友，早已用手機做好功課。旅館周圍一公里半徑內，評分四點五顆星以上的，我們一家一家掃過。若是得排隊超過半小時，照排不誤，反正難得來一趟。印象中，那些店的餐食味道也好，但我現在記得最清楚的，仍是早上的蛋餅。

往後數年，我又多次造訪台南。同行旅伴裡，總是有一、兩位，勢必得踏足至少一、兩家鹹食飲料甜點名店，否則向旁人提起來過台南，總帶點心虛似的。沾他們的光，我嘗到打勾勾的喜悅，順便體驗新口味。但心中總有個缺憾。

沒有招牌，就不知如何再訪。我一直不敢找人，陪我去找那家無名粉漿蛋餅。對粉漿蛋餅的牽掛，幾乎變成一種不理性的單戀。誰叫記憶中的容顏，永遠不會隨歲月變老。

與當年在成大念書的好友許久沒聯絡了。我想過，若突然傳訊給他，問：嘿，你還記得那天你帶我去吃的粉漿蛋餅，叫什麼名字嗎？好像有點彆扭。或許其實根本沒有我想像的那麼彆扭，但擱在心頭，愈久，這彆扭好像就愈有那麼一回事。或許，看到訊息的他，免不了嘀咕：這麼久都沒關心過我的近況，就只想問粉漿蛋餅？●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應