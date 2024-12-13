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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活OK繃】雞胸肉美味翻身

2024/12/13 05:30

雞胸肉美味翻身雞胸肉美味翻身

文／淳子

雞胸肉蛋白質含量高，是不少減重或健身者喜愛的食材，現在超商也有不少料理好的雞胸肉可採買，但其實在家料理一點都不難。

雞胸肉最怕肉煮到柴、水分盡失，想要保有多汁的雞胸肉，基本上要用泡熟的方式。煮一鍋水當水開始沸騰後，放入雞胸肉，就要把火關掉，蓋上鍋蓋，燜個30分鐘就熟了。如果先片薄，熟得更快。

如果不愛水煮方式，將雞胸肉表面水拭乾，灑上一點鹽靜置，讓雞肉回到室溫，平底鍋入一點油，油熱，將雞肉表面水再擦乾，若雞肉帶皮，皮面朝下，以小火加熱，蓋上鍋蓋，以蒸煎的方式加熱8分鐘，翻面再加蓋加熱2分鐘，關火，燜約5分鐘，讓雞肉後熟。再淋上自己喜歡的醬汁、生菜，絕對是營養又健康的一餐。

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