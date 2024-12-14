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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．美味教室】柑橘點心 真歡欣

2024/12/14 05:30

柑橘點心 真歡欣柑橘點心 真歡欣

文、食譜示範／今井洋子、藤沢楓 譯／周欣芃

琳琅滿目、種類豐富的柑橘，是歸類在芸香科柑橘屬的水果的統稱，包括檸檬、萊姆、蜜柑、金柑、柳橙、文旦、葡萄柚等，還有數量繁多的各地雜交種和變種。

從秋末到冬季，跨越至隔年的初夏，都能迎來品種各異、且味道也不盡相同的各種柑橘上市。柑橘類水果有豐富的維生素和礦物質，其果香清爽宜人、果味也酸甜多汁。

在盛產時刻，將喜歡的柑橘果實，親手製作成甜蜜的點心和爽口的飲料，周圍環繞著的柑橘芳香，帶來讓人滿足的幸福感。

金柑巧克力克林姆金柑巧克力克林姆

金柑巧克力克林姆

材料（6個份）：

金柑3顆、A（無糖豆漿200ml、純素巧克力20g、可可粉2大匙、甜菜糖2大匙、楓糖漿1大匙）、可可碎粒適量、開心果適量

事前準備：開心果切成粗粒狀。

做法：

1.材料A放入小鍋中，開中火加熱。

2.開始冒泡後就轉成中小火，邊攪拌邊熬煮8～10分鐘，收乾成濃稠狀。

3.待2.降溫後，放入冰箱冷藏一晚（長時間靜置能讓味道充分融合）。

4.金柑橫向對切，用竹籤去除種籽。

5.將3.的巧克力克林姆從冰箱中取出，填入裝了圓形花嘴（口徑1.2cm）的擠花袋中，擠在金柑上，盛盤後撒上可可碎粒和開心果。

整顆柑橘果凍整顆柑橘果凍

整顆柑橘果凍

材料（2個份）：

春香蜜柑的果皮1顆份、春香蜜柑果汁300ml、春香蜜柑的果肉2瓣、甜菜糖1又1/2大匙、寒天粉1/2小匙

做法：

1.蜜柑對切，在皮與果肉交界處插入刀子，刀子沿著交界處轉一圈，用湯匙挖出整個果肉。果皮做為容器保留備用。

2.將刀子插入果肉和皮膜間，小心地取出果肉。

3.將2.的果肉保留兩瓣備用，剩餘的用紗布包起，榨出果汁。若不足300ml的話，加入冷開水補足。

4.將3.的果汁和甜菜糖放入鍋中，撒入寒天粉。開中火加熱，煮滾後轉小火，邊攪拌邊煮1分鐘。

5.等4.降溫後，倒入1.的果皮中，放上3.的果肉，再放入冰箱冷藏至凝固。

蜜柑蜂蜜瑪德蓮蜜柑蜂蜜瑪德蓮

蜜柑蜂蜜瑪德蓮

材料（直徑7.5×高2.2cm的紙製瑪德蓮模6個份）：

蜜柑2顆、蛋液120g、蜂蜜40g、細砂糖100g、A（低筋麵粉140g、泡打粉2g）、無鹽奶油100g

事前準備：

所有材料放在室溫下回溫。將材料A混合過篩備用。

做法：

1.將蛋液、蜂蜜放入調理盆中拌勻。

2.細砂糖分3次加入，每次加入都要攪拌混勻。

3.將混合過篩的材料A分兩次加入2.中，每次加入都要攪拌混勻。

4奶油放入耐熱容器中，鬆鬆地蓋上保鮮膜，微波加熱約40秒（或是隔水加熱）至融化。

5.將4.加入3.中，用打蛋器攪拌，靜置1小時以上。

6.烤箱預熱至180℃。蜜柑剝皮，將果肉橫切成厚5mm圓片，共準備6片。

7.在瑪德蓮模中鋪上兩層防油紙杯。將5.的麵糊裝入擠花袋中，每個烤杯中擠入1/6量，每個放上1片6.的蜜柑。

8.將7.放入預熱至180℃的烤箱中，烘烤15～20分鐘。降溫後脫模。

檸檬迷迭香牛奶冰淇淋檸檬迷迭香牛奶冰淇淋

檸檬迷迭香牛奶冰淇淋

材料（4人份）：

檸檬的果皮屑1顆份、檸檬汁40g、A（牛奶200g、細砂糖45g）、迷迭香（10cm段）3枝、鮮奶油（乳脂含量35%）100g

做法：

1.將材料A放入小鍋中攪拌，再開火加熱。

2.等升溫至快要沸騰前（約80℃）就關火，加入迷迭香，蓋上鍋蓋，靜置15分鐘吸收香氣。

3.取出迷迭香，將2.倒入調理盆中，調理盆底部浸泡冰塊水，急速冷卻備用。

4.將鮮奶油放入另一個調理盆中，底部浸泡冰塊水，邊冷卻邊用打蛋器打發。

5.將檸檬的果皮屑和檸檬汁加入4.的調理盆中，用打蛋器攪拌。

6.將3.分3次加入5.的調理盆中，每次加入都要用打蛋器攪拌。

7.將6.倒入保存容器中，放入冰箱冷凍庫，兩小時後取出，用湯匙刮鬆，再放回冷凍庫，每隔1小時取出並刮鬆，重複3～4次至凝固。

（圖片提供／《東京人氣教室的甜點配方：柑橘菓子》邦聯文化）

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