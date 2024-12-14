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【藝術文化】人權藝術生活節 週末連2天演出天光照壁

2024/12/14 05:30

攝影家曾文邦將現身說法參與演出。（張逸軍提供）攝影家曾文邦將現身說法參與演出。（張逸軍提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024人權藝術生活節接近尾聲，本週末有多場精采演出，包括昨（13）日登場的戲劇《鶯鶯》，結合南管梨園戲、現代戲劇及歌仔戲，講述性工作者鶯鶯的故事，今天下午還有1場；今、明2天，則有此次生活節最盛大演出，由仁山仁海藝想堂張逸軍總執導的歷史環境劇場《天光照壁》，並邀請到滅火器樂團壓軸演唱。

滅火器樂團將壓軸演唱。（人權館提供）滅火器樂團將壓軸演唱。（人權館提供）

《天光照壁》靈感源於1946年由劇作家簡國賢在台北市中山堂公演的獨幕劇《壁》，舞台以牆壁隔成兩邊，一邊呈現吃香喝辣、囤積貨物的富人，另一邊則對比因物價高漲、飢貧交逼的平民，終致擊牆吶喊，絕望控訴揭發社會不平，但《壁》後來遭查禁不得演出。

由張逸軍總執導的《天光照壁》，是向大時代致敬的走動式歷史環境劇場，集結口述歷史、史料影像、文字紀錄、環境空間、音樂創作、肢體溝通、戲劇闡述的跨域整合演出，分為《歷史場景重現～洗衣工廠洗衣區》、《天光天暗天無明～押區》、《解封放風自由風～放封區》講述6個國內外爭取人權的故事。

演出將分別引導觀眾走進到仁愛樓內，進入一層又一層生命的幽谷，讓觀眾從第一人稱體驗到第三人稱的角度，一起感同身受人權鬥士們曾經守護的自由價值；演出最後再帶領觀眾回到紀念碑位置，閱讀碑上的史料影像投影與生命的光譜。曾在鄭南榕創辦的《自由時代》雜誌工作，因拍攝街頭運動被捕的攝影家曾文邦也現身說法參與演出，詳詢索票連結https://reurl.cc/V08oLQ

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