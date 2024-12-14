【藝術文化】林彥君個展洄鳴 觸碰夢與醒的邊界

林彥君，《夢鳴》，聲音雕塑裝置，電子零件、塑膠、玻璃、鋁合金、鐵，尺寸依場地而定。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館主辦的「洄鳴──林彥君個展」，展出2021年「台北美術獎」首獎林彥君的全新創作計畫，共展出兩件作品透過雕塑、機械、聲響等裝置，挖掘聲音與記憶的關係，並觸探夢與醒的臨界狀態。即日起至2025年3月2日，在北美館地下樓E展覽室展出。

北美館館長王俊傑表示，「今年林彥君以如詩的空間敘事，用聲響營造出感知邊界消融的迷濛夢境，邀請觀眾聆聽不同形式的存有。」影像與音響作品，共構成全長約60分鐘的實驗裝置。包含聲音雕塑裝置《夢鳴》以及空間聲響裝置《洄道》。

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《夢鳴》是林彥君與藝術團隊「穀米」共同研發，由16件音響驅動的翅型機械裝置與聲景組成，以錯落編排的聲波驅動裝置拍動、發出振翅的微響，作品靈感源自她曾陪伴過一隻蜻蜓度過此生最後階段的經驗，「透過作品試圖捕捉記憶中蜻蜓振翅時稍縱即逝聲響」；空間聲響裝置《洄道》則與藝術家Gediminas Žygus共同創作，以朦朧聲響模擬「隧道」形式，觀眾在幽暗的長型空間，循著聲音引導，穿梭於不同時空的過渡地帶。展覽詳詢北美館官網。

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