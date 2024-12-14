【藝術文化】2024金點設計獎得主揭曉 環境永續成趨勢

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣設計研究院（TDRI）執行的「2024金點設計獎」昨（13）日於台灣戲曲中心揭曉，共頒出「金點概念設計獎年度最佳設計獎」3件、「年度特別獎」2件及「年度最佳設計獎」32件。

評審代表設計師朝倉重德致詞時提到，今年獲獎關鍵在於作品具有指向未來的前瞻性，並展現出設計品質追求的高度，是評審團在選擇獲獎作品時的核心標準。周姿羽、謝明志的「F+L照明型通風球」，透過創新結構重新定義傳統通風球的功能與價值，以紮實的研究驗證與未來市場潛力榮獲大獎。吳采晏、王孟暄、陳亮予的「19號留聲機」，為結合嘉義梅山當地特色設計的國小學童美感教育計畫，提案展現的熱忱與細膩考量獲得好評。耿馨悅的「Let’s Play! 格拉斯哥的重生與連結之旅」，將英國格拉斯哥廢棄高架橋轉化為文化場域的創意提案，為地方文化的振興描繪出令人期待的藍圖，以兼具想像力與深入場域研究的創新構想獲獎，得主各可獲得新台幣30萬元獎金。

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「年度特別獎」2件，分別是好說設計有限公司運用廢棄漁網製成的「Hibāng山林系全循環眼鏡」、以及不來梅股份有限公司與社團法人銀色大門老人福利協會合作的「老食人便當」，表彰其設計展現的永續實踐及社會關懷價值。「金點設計獎年度最佳設計獎」則從4大類別中（設計類、傳達設計類、空間設計類）選出32件作品頒發獎項。此外，今年「最佳設計成就獎」由龔書章獲得。所有獲獎作品於松菸台灣設計館展出至2025年4月6日。

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