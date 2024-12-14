【藝術文化】小提琴家曾宇謙 台中太平演出

曾宇謙（左）與羅漢．德．希爾法，昨日在屯區藝文中心演藝廳合奏樂曲。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕小提琴家曾宇謙在屯區藝文中心演藝廳演奏，與鋼琴家羅漢．德．希爾法（PIANO Rohan De Silva）合奏《流浪者之歌》等知名樂曲，兩人琴音完美契合，台中市師生目睹大師風采報以熱烈掌聲，中市益民國小學童表示，以後要當獨奏家，到全世界巡迴感動聽眾。

曾宇謙在中台灣擁有不少學生粉絲，昨天下午與鋼琴家羅漢．德．希爾法第4度合作，在太平區為師生演奏柴可夫斯基《憂傷圓舞曲》、薩拉沙泰《卡門幻想曲》等名曲，吸引19所學校師生到場親炙大師風範，感受到國際級音樂震撼。

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台中市府副秘書長張大春、文化局長陳佳君也在台下享受樂音，眾人認為兩位大師表演完美，讓師生度過美好午後時光。

曾宇謙在11月陪同國立台灣交響樂團前往歐洲巡演，當時在捷克獨奏貝多芬《Ｄ大調小提琴協奏曲》，獲日籍指揮大植英次稱讚「不只是音樂家，而是層次更高的藝術家」。12月16日，曾宇謙與羅漢．德．希爾法，兩人將在台北國家音樂廳，為樂迷獻上以「舞」為題的經典小提琴名曲。

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