【藝術文化】作家回娘家切大蛋糕 貴賓齊賀：林榮三文學獎生日快樂

作家回娘家切大蛋糕 貴賓齊賀：林榮三文學獎生日快樂 。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕「寫作之道：林榮三文學獎二十週年研討會」昨日展開，現場聚集學者等貴賓、作家、得獎者以及文學愛好者，分享並見證林榮三文學獎20週年的榮譽時刻。主辦單位特別安排小彩蛋，準備18吋大蛋糕，由林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬及多屆典禮主持人暨作家郭強生，共同切開蛋糕象徵祝福，也和與會貴賓共同分享難得的一刻。大家更同聲高呼：「林榮三文學獎生日快樂！」場面溫馨歡樂。郭強生感慨道：「真是時光荏苒，居然一下就20年了。」

與林榮三文學獎緣分甚深的郭強生，除了多次擔任文學獎評審外，也共主持了19屆的頒獎典禮，對此，郭強生感到與有榮焉，他提到林榮三文學獎就是一個很溫暖的文學社團，「在這裡不會有蹭熱度、炒話題的口水戰，而是展現出彼此對創作的尊重、關心與祝福。」同時，現場更播放諸多曾經獲獎、現已成績斐然的作家提前錄製的影片，如王盛弘、寺尾哲也、林楷倫、伍軒宏、曹馭博、陳思宏、黃麗群等人，共獻祝福。蔡素芬最後更感性說到：「林榮三文學獎會持續辦下去，在寫作的路上持續與寫作愛好者同行。」

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