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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】兒童歌舞劇《傻子王國》升級版 邀親子探索家庭與愛

2024/12/16 05:30

《傻子王國》製作與演出團隊，左起鞋子兒童劇團團長戴嘉余、基金會董事長樊曼儂、鞋子兒童劇團藝術總監陳筠安、演員于聲國、黃湘凌、公益贊助鳴鳳扶輪社社長涂沛瀅、秘書李淑娟。（記者凌美雪攝）《傻子王國》製作與演出團隊，左起鞋子兒童劇團團長戴嘉余、基金會董事長樊曼儂、鞋子兒童劇團藝術總監陳筠安、演員于聲國、黃湘凌、公益贊助鳴鳳扶輪社社長涂沛瀅、秘書李淑娟。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由鞋子兒童實驗劇團全新打造，改編自大文豪托爾斯泰名著《傻子伊凡》的兒童歌舞劇《傻子王國》，去（2023）年首演即獲好評，因此，將於明（2025）年3月升級重返舞台，在台北南海劇場連演5場。

成立於1987年的鞋子兒童劇團，至今已有37年歷史，一直以來致力「讓每個孩子的童年充滿藝術滋養」，推出各種結合音樂、舞蹈與戲劇的作品，是成長文教基金會重要的文化品牌之一。新象文教基金會暨成長文教基金會董事長樊曼儂表示，鞋子兒童劇團是基金會成立近40年來，推動兒童教育與文化藝術的重要推手；而明年的檔期更包含1場公益演出，樊曼儂也特別感謝台北鳴鳳扶輪社的公益支持，將部分收入捐贈給社福團體。

《傻子伊凡》是宮崎駿推薦給孩子此生必讀的兒童文學之一，由編劇謝瑞蘭改編成兒童歌舞劇《傻子王國》，透過生動的音樂、舞蹈、光影戲和精緻的舞台設計，呈現主角伊凡（于聲國飾）在面對重重挑戰時，始終以善良與樂觀克服困難，最終用愛化解危機，建立了充滿和平與幸福的王國。

此次重返舞台，特別新增手語表演，由飾演伊凡妹妹莎娃的黃湘凌演出，觀眾可以在劇中學習如何以手語表達「愛」。藝術總監陳筠安指出，「我們希望傳遞善良、勇敢與包容的價值觀，讓孩子們在歡笑與感動中成長。」所以這齣戲不僅適合兒童觀賞，更適合家長陪同，一起探索「家庭與愛的無價之寶」。

除最低票價350元之外，12月31日23:59前購票，可享早鳥優惠7折，詳詢Opentix。

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