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【藝術文化】文化部114年度預算立院審查 多項議案引發討論 進度卡關12/30續審

2024/12/17 05:30

對於國民黨立委質疑文化部及文策院在影視產業的投資補助，文化部長李遠（中）罕見激動陳詞。（記者凌美雪攝）對於國民黨立委質疑文化部及文策院在影視產業的投資補助，文化部長李遠（中）罕見激動陳詞。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育文化委員會昨（16）日審查114年度文化部與所屬單位預算，原定昨日審完，但因眾多議題引發熱議，致使審查進度緩速前進，最終只做成幾項重點決議，包括凍結赴中考察預算；霸凌案應可受理提具體事實匿名申訴；文創產業與文策院投資案決議全目凍結7500萬；影視及流行音樂發展業務部分，因Taiwan Plus預算處置討論很久才做出決議，致使整體審查進度不及1/2，將於30日續審。

由於多位國民黨立委質疑Taiwan Plus過去3年來的營運績效，在預算處置上討論很久才做出決議。（記者凌美雪攝）由於多位國民黨立委質疑Taiwan Plus過去3年來的營運績效，在預算處置上討論很久才做出決議。（記者凌美雪攝）

針對文化部在114年度編列96.2萬元「大陸地區旅費」，羅廷瑋等多位國民黨立委以「兩岸關係惡化」為由，提案全數刪除。對此，文化部長李遠認為，在兩岸交流方面，文化部應該是屬於爭議最小、最可以緩和兩岸氛圍的。

民進黨立委范雲則提出疑問，針對台北市政府正在進行中的雙城論壇所引發的爭議，民進黨委員都沒有刪動兩岸交流，怎麼反而是國民黨委員主張要刪？范雲認為，民進黨政府希望兩岸能有對等的交流，文化就是非常好的媒介。經朝野立委討論後，決定全部預算先行凍結，待明年若兩岸關係趨於和緩，由文化部提出更具體的文化交流計畫及預期成效後，再討論是否解凍。

至於日前國民黨立委羅廷瑋爆料接獲文化部職員陳情相關霸凌事件，李遠曾回應鼓勵同仁「具名檢舉」，李遠昨澄清，不是要具名，而是要提具體事實，且再度強調，文化部非常重視相關檢舉。但羅廷瑋仍提案減列「一般行政」預算包含人事費用，後經討論，召委萬美玲決議凍結500萬，待文化部就霸凌事件調查結果提出書面報告後，始得動支。

其他備受關注的預算內容，在文化創意產業發展業務方面，文化部及文化內容策進院在影視產業的投資與補助，成為在野立委質疑的焦點，尤其為拍攝影集《零日攻擊》成立的項目公司「零日文創」，因實收資本額只有85萬元，卻獲得來自國發基金的高額投資，遭質疑有程序正義問題。對此，李遠忍不住激動陳詞，強調並無獨厚《零日攻擊》。民進黨立委吳沛憶則認為，文策院以國發基金投資國內影視，立法院不該介入審查。朝野的論戰一度失焦，最後決議針對文化創意產業發展業務，整體凍結7,500萬。

全天的預算審查，直到下午仍頻頻卡關，尤其進入到影視及流行音樂發展業務時，在上路3年的Taiwan Plus部分，多位國民黨立委質疑Taiwan Plus過去3年來的營運績效不彰，提出多項不同的減列與凍結方案，無法達成共識，經召委多次喊暫停休息、進一步商議後，決議將原8.5億預算減列2千萬。

也由於有多項議案討論出現僵滯情形，預算審查進度明顯落後，最終須待12月30日再度續審。

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