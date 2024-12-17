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【藝術文化】NSO青年音樂家茁壯計畫 走訪風城原民之鄉
NSO代理首席鄧皓敦（前排中）率領海內外11位青年音樂家組成室內樂團，赴偏鄉進行「NSO青年音樂家茁壯計畫」。（NSO提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕「NSO青年音樂家茁壯計畫」以古典音樂藝術教育與推廣活動，落實藝術共融及文化平權理念，至今邁入第4年，已走訪多個偏鄉鎮里，今（17）日在NSO國家交響樂團代理首席鄧皓敦帶領下，將與青年音樂家共組的絃樂室內樂團，走訪新竹縣五峰鄉桃山國小與五峰國中。
NSO表示，此次由鄧皓敦率領青年音樂家組成的室內樂團，邀請到海內外包括克里夫蘭音樂學院、國立台北藝術大學、國立台北教育大學、國立台北大學、國立台南藝術大學、東吳大學、國立羅東高中、台北市立中正高中、台北市立和平高中等9所學校的11位高中、大學、碩士班學生與畢業學生共同參與，成員中除音樂科系背景之外，更有非音樂科系具音樂潛能的學生。
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團隊今日將前往新竹縣桃山國小與五峰國中，其中，桃山國小座落於新竹縣五峰鄉海拔約800公尺處的原民聚落，112學年度被教育部評定為「極偏學校」；五峰國中99%為原住民籍學生。對此，鄧皓敦表示，「可能很多偏鄉小朋友是第一次聽古典音樂會，在這一趟旅程中，我們希望可以對彼此都產生一些影響。」
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