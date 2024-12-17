自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】NSO青年音樂家茁壯計畫 走訪風城原民之鄉

2024/12/17 05:30

NSO代理首席鄧皓敦（前排中）率領海內外11位青年音樂家組成室內樂團，赴偏鄉進行「NSO青年音樂家茁壯計畫」。（NSO提供）NSO代理首席鄧皓敦（前排中）率領海內外11位青年音樂家組成室內樂團，赴偏鄉進行「NSO青年音樂家茁壯計畫」。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「NSO青年音樂家茁壯計畫」以古典音樂藝術教育與推廣活動，落實藝術共融及文化平權理念，至今邁入第4年，已走訪多個偏鄉鎮里，今（17）日在NSO國家交響樂團代理首席鄧皓敦帶領下，將與青年音樂家共組的絃樂室內樂團，走訪新竹縣五峰鄉桃山國小與五峰國中。

NSO表示，此次由鄧皓敦率領青年音樂家組成的室內樂團，邀請到海內外包括克里夫蘭音樂學院、國立台北藝術大學、國立台北教育大學、國立台北大學、國立台南藝術大學、東吳大學、國立羅東高中、台北市立中正高中、台北市立和平高中等9所學校的11位高中、大學、碩士班學生與畢業學生共同參與，成員中除音樂科系背景之外，更有非音樂科系具音樂潛能的學生。

團隊今日將前往新竹縣桃山國小與五峰國中，其中，桃山國小座落於新竹縣五峰鄉海拔約800公尺處的原民聚落，112學年度被教育部評定為「極偏學校」；五峰國中99%為原住民籍學生。對此，鄧皓敦表示，「可能很多偏鄉小朋友是第一次聽古典音樂會，在這一趟旅程中，我們希望可以對彼此都產生一些影響。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應