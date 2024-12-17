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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．香草隨食札記】印尼防蚊樹 名實相符

2024/12/17 05:30

印尼防蚊樹，印尼人很早就會摘葉搓揉塗抹皮膚，趨避蚊蟲、止癢消腫。印尼防蚊樹，印尼人很早就會摘葉搓揉塗抹皮膚，趨避蚊蟲、止癢消腫。

文、圖／蔡以倫

當民眾還在糾結「防蚊樹到底防不防蚊？」時，近年花市悄聲又來一款「印尼防蚊樹」（Zodia plant），黃綠葉片有濃郁氣息、辛香但不甚討喜。究竟這位新參賽者是否可防蚊？亦或是另一場「智商稅」遊戲？著實令人好奇。

台灣花市常見「防蚊樹」其實是香味天竺葵，屬牻牛兒苗科。而印尼防蚊樹，則屬芸香科，兩者有明顯差異。後者來自印尼新幾內亞，妥妥的熱帶雨林植物。熱帶地區蚊蟲密度高，印尼人很早就會摘葉搓揉塗抹皮膚，驅避蚊蟲、止癢消腫。

具體實驗證實它的功能。萃取葉片精油，發現含有46％芳樟醇和蒎烯。芳樟醇正是驅蟲劑的重要成分。研究者雙手伸入登革熱病媒蚊箱子，僅單手塗抹葉片汁液，結果顯示可驅蚊6小時，驅避力（防護力）達70%以上，名實相符。

雖然許多香草植物本身就具有驅蟲特性，但高濃度的萃取物可能會刺激皮膚，例如金盞花或花椒。令人驚喜的是，印尼防蚊樹對皮膚刺激性較小，國外已有專利通過，未來有望開發出非化學成分防蚊產品，取代DEET等藥劑，同時提供溫和且持久的防護。

印尼防蚊樹常以盆栽方式銷售。耐熱耐蔭，也可扦插繁殖，屬於好照顧的植物。若地植也可能高達3公尺以上，太陽照射下葉片會由綠轉黃，金黃耀眼，型態與同屬觀賞植物「三爪金龍」頗為近似。栽植為庭園綠籬，增添色彩變化。

我曾在特教學校上園藝課，部分學員有印尼移工相陪。她們提到在家鄉，這種植物常做為應急藥材，有消炎鎮痛的功效，甚至可以緩解牙痛和腹痛。如今，民俗植物因其驅蚊效果走紅國際，讓她們感到驚奇，也引以為傲，堪稱「家鄉之光」。（作者為淡水香草街屋主人）

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