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【藝術文化】第8屆臺灣銀行藝術祭頒獎典禮 繪畫張懿人、攝影蕭慶良、書法陳立夫奪首獎

2024/12/18 05:30

2024臺灣銀行藝術祭頒獎，臺銀副總經理戴士原（後排右5）、評審代表翁庭華（後排右4）、蘇憲法（後排左5）、蕭世瓊（後排左3），及其他臺銀主管、評審與得獎者大合照。（記者王文麟攝）2024臺灣銀行藝術祭頒獎，臺銀副總經理戴士原（後排右5）、評審代表翁庭華（後排右4）、蘇憲法（後排左5）、蕭世瓊（後排左3），及其他臺銀主管、評審與得獎者大合照。（記者王文麟攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024臺灣銀行藝術祭昨（17）日頒獎，共頒發繪畫季、攝影季及書法季3類獎項，臺銀副總經理戴士原致詞時表示，臺銀藝術祭已連續舉辦第8屆，感謝所有藝術專家學者的評審，以專業用心成就台銀藝術祭的精采與發展，也恭喜所有得獎者，以精湛的繪畫技巧、高超的攝影技術及卓越的書法技藝，從所有參賽作品中脫穎而出。

書法家於同生（左4）與蕭世瓊（右2）現場揮毫寫成的字，與臺銀副總經理戴士原（右3）合影。（記者王文麟攝）書法家於同生（左4）與蕭世瓊（右2）現場揮毫寫成的字，與臺銀副總經理戴士原（右3）合影。（記者王文麟攝）

今年繪畫季與書法季皆提高得獎獎金，尤其繪畫比賽第1名「台銀獎」一舉將獎金由30萬提高到40萬元。評審代表蘇憲法表示，本屆參賽人數為歷年來最多，優選以上的13件作品中，油畫、壓克力、水彩等媒材相當平均且各領風騷；作品風格不似往年多以具象寫實風格為主，相反地，多以自身的觀點、想像、人體、空間、物件來描繪私密的情感與自我。繪畫季首獎得主張懿人表示，創作路上一些很小的事情都很珍貴，尋常的事物也可成為素材，除感謝家人支持，也會持續努力前進。

攝影季今年以「永續印象」為主題徵件，評審代表翁庭華以「世界因為攝影而精采，人類因為攝影而進步」，說明攝影對人類生活的重要性，並指出，今年參賽作品都能展現本土精華，兼具新意與創意，相當可喜。首獎得主蕭慶良則表示，永續是全世界的議題，他從生命的起源陽光、空氣、水思考，拍了與光電相關的作品，也記錄了颱風後擱淺在海域的輪船，以及旱地農田上乾枯的福壽螺，藉以重省人與環境密切的關係。

最後頒發的書法季獎項，評審代表蕭世瓊表示，年輕剛學寫字時，老師曾說，要花10年打基礎，再花10年累積，他自己第1次得獎也是寫了20年以後。看到這次規定參賽者必須40歲以下，而且書法比賽必須現場書寫，就是當場出題，寫一幅楷書，另一幅則自選，很高興看到參賽者的作品朝氣蓬勃。首獎得主陳立夫去年是第3名，他感謝家人也感謝老師教他做人的道理與寫字的方向，20幾歲就是寫出20幾歲的樣子，享受書寫的樂趣，繼續在墨海裡品味人生。

2024臺灣銀行藝術祭得獎作品巡迴展將自2025年1月展開，詳情可詢臺銀官網（https://reurl.cc/G5KGmD）。

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