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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】傳承行善棒子

2024/12/18 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／林秦

淑杏是我在臉書社團認識的朋友，她年紀和我差不多，我倆初次見面就有聊不完的話題，古人所說的「傾蓋如故」，我跟她就是這種感覺吧，當然有空時，我們也會常相約一起吃飯聊天。

因為淑杏在服務業上班，所以她休假的日期不一定，如果我們出來吃飯聊天，都是淑杏主動跟我約，說她何時有休假，再問我這個時間行不行？但最近淑杏卻跟我說，恐怕以後要出來聊天的時間沒有很多了，原本以為她換新工作，所以休假時間變少。後來淑杏跟我說，她現正在接受醫院志工的培訓，如果培訓過了，以後休假時間可能就要安排到醫院當志工，所以我們也沒有辦法常常出來見面聊天。

雖然當志工是做好事，只不過我很好奇，可以當志工的單位很多，淑杏怎麼會選擇去醫院當志工呢？

淑杏說因為媽媽生前就是在醫院當志工，她想接下媽媽這個棒子，也到醫院當志工，走媽媽曾經走過的路，這樣她會覺得離媽媽更近些，也相信媽媽會支持和肯定她的做法。同時淑杏也希望我祝福她，能夠順利通過志工培訓的考驗。

淑杏未婚，一直與媽媽同住，我知道淑杏很孝順，幾乎每次跟她出來吃飯，她都會買些媽媽愛吃的食物回去給媽媽吃，有空也會載媽媽出去兜風。媽媽生病期間，淑杏更是衣不解帶地照顧媽媽，母女倆的感情非常好。前幾個月淑杏的媽媽往生了，淑杏的悲傷可想而知，但她還是打起精神辦完媽媽的後事。淑杏媽媽一輩子都在行善，手邊要是有餘錢就捐出去，連她身後的保險金也囑咐淑杏要部分捐給慈善機構。這些淑杏都照辦了，但總覺得好像還可以做得更多，不是只有替媽媽捐錢而已。剛好看到媽媽之前當志工的醫院在招募志工，這給了淑杏靈感，讓淑杏喜出望外，覺得若她也到醫院當志工，做媽媽曾經做過的事，又是喜歡做的事，應該是給天上媽媽最大的安慰。

我聽完淑杏的講述，覺得淑杏不只在媽媽生前孝順她，即便媽媽已往生，她仍舊沒有忘記盡為人子女的孝道，真的讓我既讚歎又佩服。我想淑杏在天上的媽媽，應該會對淑杏的表現感到很欣慰吧。

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