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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】天冷 薑母鴨最對味

2024/12/18 05:30

天冷 薑母鴨最對味天冷 薑母鴨最對味

文／林董

隨著氣溫愈來愈低，我的心情也隨之飛揚起來。

最後一個季節到來，代表今年收官，這時候也是個相聚的好時光，平常特別難約的朋友，多半都約得到，此時此刻，聚會的主角就是薑母鴨，成為我迎接冬天的儀式。

夠補、空間大、好停車，是大部分薑母鴨店的特點，年少輕狂的我，總是流連在各大薑母鴨店，一攤又一攤，直到健檢紅字超標，又慘收酒駕紅單，痛定思痛，決心浪子回頭。

雖然推卻朋友同事聚會，但薑母鴨仍活躍在我的冬季，只是，我改成外帶，把時間拿來陪家人，本來疏離的感情，如同薑母鴨般，緩緩加溫蔓延全身。最好笑的是，曾經有一回，家人沒說好，餐桌上多出4份薑母鴨，但愛家熱於分享的心，是值得讚許的。

自從薑母鴨成了迎冬儀式，上桌料理方式越發多元，懶一點就外帶，勤勞一點就全家上賣場買料理包以及食材。拜之前浪蕩各大薑母鴨店之賜，我成了薑母鴨首席行政主廚，甚至有次請了特休，清早上菜市場，準備了一桌全鴨宴，看著家人油光蔓延開來的嘴角，我的嘴角也上揚起來，幸福整個冬天。

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