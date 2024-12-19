【藝術文化】鋼琴家林佳靜攜手NSO好朋友們 共獻室內樂饗宴

林佳靜是活躍於國際樂壇的台裔鋼琴家。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台裔鋼琴家林佳靜（Jenny Lin）以富有魅力的演奏深獲國內外樂迷喜愛，她將於12月22日攜手NSO音樂家群鄧皓敦、陳玟佐、陳猶白與唐鶯綺，共獻精緻室內樂饗宴「林佳靜與好朋友們」。

林佳靜將攜手NSO音樂家群鄧皓敦（左起）、陳玟佐、陳猶白與唐鶯綺共同演出。（NSO提供）

林佳靜生於台灣、長於奧地利，曾在歐洲和美國接受教育，擁有約翰霍普金斯大學德國文學學士學位，並曾在維也納音樂大學和美國琵琶地音樂學院研習音樂，精通英、德、法語，因此活躍於國際樂壇。她曾與全球各地知名樂團同台演出，如北德和西南德廣播交響樂團、義大利廣播電視公司國家交響樂團等；亦曾在卡內基音樂廳、林肯中心、甘迺迪中心，以及布魯克林音樂學院下一波藝術節、美國斯波萊多藝術節、德國什列斯威霍爾斯坦音樂節等表演。

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NSO表示，此次音樂會由台北北安扶輪社贊助，為慶祝扶輪120週年，邀請林佳靜協同NSO音樂家群於國家演奏廳演出慈善音樂會，並結合國際扶輪3521地區30餘個扶輪社聯合贊助。募得的款項一部分捐給扶輪基金做為全球根除小兒麻痺用途，其餘部分將贊助明年2月在台北舉辦的扶輪和平論壇，以配合國際扶輪推動世界和平的目標。

音樂會上半場將呈現蕭斯塔科維契的《G小調鋼琴5重奏》，全曲洋溢著抒情、動人的旋律；下半場演出德沃札克的《A大調第2號鋼琴5重奏》，具有德式的音樂架構，以及波希米亞色彩而獲極高評價。詳詢Opentix。

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