自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】鋼琴家林佳靜攜手NSO好朋友們 共獻室內樂饗宴

2024/12/19 05:30

林佳靜是活躍於國際樂壇的台裔鋼琴家。（NSO提供）林佳靜是活躍於國際樂壇的台裔鋼琴家。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台裔鋼琴家林佳靜（Jenny Lin）以富有魅力的演奏深獲國內外樂迷喜愛，她將於12月22日攜手NSO音樂家群鄧皓敦、陳玟佐、陳猶白與唐鶯綺，共獻精緻室內樂饗宴「林佳靜與好朋友們」。

林佳靜將攜手NSO音樂家群鄧皓敦（左起）、陳玟佐、陳猶白與唐鶯綺共同演出。（NSO提供）林佳靜將攜手NSO音樂家群鄧皓敦（左起）、陳玟佐、陳猶白與唐鶯綺共同演出。（NSO提供）

林佳靜生於台灣、長於奧地利，曾在歐洲和美國接受教育，擁有約翰霍普金斯大學德國文學學士學位，並曾在維也納音樂大學和美國琵琶地音樂學院研習音樂，精通英、德、法語，因此活躍於國際樂壇。她曾與全球各地知名樂團同台演出，如北德和西南德廣播交響樂團、義大利廣播電視公司國家交響樂團等；亦曾在卡內基音樂廳、林肯中心、甘迺迪中心，以及布魯克林音樂學院下一波藝術節、美國斯波萊多藝術節、德國什列斯威霍爾斯坦音樂節等表演。

NSO表示，此次音樂會由台北北安扶輪社贊助，為慶祝扶輪120週年，邀請林佳靜協同NSO音樂家群於國家演奏廳演出慈善音樂會，並結合國際扶輪3521地區30餘個扶輪社聯合贊助。募得的款項一部分捐給扶輪基金做為全球根除小兒麻痺用途，其餘部分將贊助明年2月在台北舉辦的扶輪和平論壇，以配合國際扶輪推動世界和平的目標。

音樂會上半場將呈現蕭斯塔科維契的《G小調鋼琴5重奏》，全曲洋溢著抒情、動人的旋律；下半場演出德沃札克的《A大調第2號鋼琴5重奏》，具有德式的音樂架構，以及波希米亞色彩而獲極高評價。詳詢Opentix。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應