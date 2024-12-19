自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 毓秀／不用乞丐飛

2024/12/19 05:30

◎毓秀◎毓秀

◎毓秀

外孫今年秋天開始上大學。

上星期，聽到他和女兒討論這學期上的一門課。

我努力想跟上他們，卻總插不上嘴，只聽到什麼華格納主導動機、無限旋律、尼貝龍根的指環，什麼西班牙拉夫拉劇團，結合群眾的街頭表演，打破傳統劇場界線等等等，在他們母子對話裡飛來飛去──

突然，女兒一臉正經對外孫說：「我希望你如女武神般起飛──」

孫子立刻反駁：「我才不要哩，諸神殞落──」

「哦，」女兒又說：「你想學齊格飛──」

我實在忍不住，問：「為什麼乞丐會飛？」

「唉唷，外婆，」孫子解釋：「跟乞丐沒關係，是齊格飛，他是凡人，後來屠龍變大英雄──」

「什麼是歌劇？」

「要解釋給妳懂很累哩，簡單說，就像台灣歌仔戲！」

實在想不通，外孫念醫學院的科系，還要學外國歌仔戲？幾個月前，老伴患病住院一個月，我體會很深，什麼都假的，健康就好。

我馬上告訴孫子：「外婆不用你做什麼神或學乞丐飛，做你自己就好！」

孫子先愣住，又笑開了說：「還是外婆對我最好！」●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應