【自由副刊】 毓秀／不用乞丐飛

◎毓秀

◎毓秀

外孫今年秋天開始上大學。

上星期，聽到他和女兒討論這學期上的一門課。

我努力想跟上他們，卻總插不上嘴，只聽到什麼華格納主導動機、無限旋律、尼貝龍根的指環，什麼西班牙拉夫拉劇團，結合群眾的街頭表演，打破傳統劇場界線等等等，在他們母子對話裡飛來飛去──

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突然，女兒一臉正經對外孫說：「我希望你如女武神般起飛──」

孫子立刻反駁：「我才不要哩，諸神殞落──」

「哦，」女兒又說：「你想學齊格飛──」

我實在忍不住，問：「為什麼乞丐會飛？」

「唉唷，外婆，」孫子解釋：「跟乞丐沒關係，是齊格飛，他是凡人，後來屠龍變大英雄──」

「什麼是歌劇？」

「要解釋給妳懂很累哩，簡單說，就像台灣歌仔戲！」

實在想不通，外孫念醫學院的科系，還要學外國歌仔戲？幾個月前，老伴患病住院一個月，我體會很深，什麼都假的，健康就好。

我馬上告訴孫子：「外婆不用你做什麼神或學乞丐飛，做你自己就好！」

孫子先愣住，又笑開了說：「還是外婆對我最好！」●

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