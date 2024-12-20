【藝術文化】奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展 營造家的溫暖氛圍

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」今日正式展出。（主辦單位文化總會、屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕日本當代藝術家奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第3站，昨於屏東美術館舉辦開展儀式，將在今日正式對外展出，縣長周春米表示，這次共展出奈良美智作品59件，展期至明年5月25日，現已有1萬多人預約參觀，歡迎民眾前來感受奈良美智純真溫暖的藝術魅力。

日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」在屏東美術館開展，縣長周春米（左起）、奈良美智、文化總會祕書長李厚慶出席參與。（記者葉永騫攝）

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」由文化總會、奈良美智基金會、屏東縣政府共同主辦，展覽採免票線上預約制，屏東站展出包含巨型繪畫作品《朦朧潮濕的一天》、陶器、素描及攝影作品，此次展出將在美術館白盒子般的空間裡，營造出有如「家」一般的氛圍，有著奈良美智與展品一起「回家」的概念，也代表奈良美智的創作與屏東這片土地的風土人情在此交融。

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「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」展出奈良美智陶器、素描及攝影等作品。（主辦單位文化總會、屏東縣政府提供）

奈良美智表示，《朦朧潮濕的一天》是一個10年計畫，希望每一年都有不同的展現，這幅畫是他一邊想像台灣，一邊創作出來的，台灣天氣很溫暖，人情也溫暖，他就是懷著這種對台灣的感覺畫出這幅畫，看著這幅畫，覺得很安心。

文化總會祕書長李厚慶指出，日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）為台灣創作的繪畫《朦朧潮濕的一天》2021年首度曝光後，造成熱烈迴響，奈良美智也希望將畫留在台灣，再續與台灣的緣份，因而展開「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，這不只代表奈良美智對台灣的喜愛，更傳遞出台灣與日本從官方到民間深厚的友誼，以及對彼此的信任。

縣長周春米說，這項展覽移師屏東展出，反映奈良美智對台灣及屏東的深刻情感，展期長達5個月，推薦大家來屏東欣賞，跟著奈良美智的畫作，走讀溫暖的屏東。

縣府文化處指出，這次在屏東美術館展出，特別在旁邊的屏東演武場設置周邊商品銷售點，有海報、手機殼等各種商品供民眾選購。

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