【藝術文化】2025書展大獎暨金蝶獎出爐 「跳舞就是做很多動作」上掀設計摘金

「2025金蝶獎」得獎作品分別是金獎吳睿哲《跳舞就是做很多動作》（右起）、銀獎廖小子《阮劇團台語劇本集Ⅰ：熱天酣眠、愛錢A恰恰》、銅獎劉悅德《空3祭》。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台北國際書展大獎暨金蝶獎昨日公布，分別選出「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」首獎各3名（詳見圖文），每年備受注目的「金蝶獎」前3名則是金獎吳睿哲《跳舞就是做很多動作》、銀獎廖小子《阮劇團台語劇本集Ⅰ：熱天酣眠、愛錢A恰恰》、銅獎劉悅德《空3祭》。

「2025台北國際書展大獎」各項首獎，上排左起「小說獎」李佳穎《進烤箱的好日子》、童偉格《拉波德氏亂數》、朱和之《當太陽墜毀在哈因沙山》；下排左起「非小說獎」劉靜娟《落西北雨的下晡》、房慧真《夜遊：解嚴前夕一個國中女生的身體時代記》、胡慕情《一位女性殺人犯的素描：她如何謀弒母親、婆婆與丈夫》；右為「兒童及青少年獎」湯姆牛《唱歌給貓聽》（右1）、周維毅、蔡禎恩/Asta Wu《小大人的公民素養課》（右2上）、彭素華《黑糖的女兒》（右2下）。（記者凌美雪攝）

其中，金蝶獎金獎作品非常特別，將左右翻頁的繪本改成上掀式，讓每次翻頁都像揭開舞台上的布幕，進入紙偶舞者不同舞姿象徵的生命意境，有時還附帶有五線譜，讓閱讀像看一場演出。評審團表示，本屆作品以圖像書表現最精采，而金獎不帶書名的特異風格，一開始就緊緊抓住每位評審的眼球，在節奏感的戲劇張力上，更帶來豐富的體驗感。

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金獎得主吳睿哲雖因出國無法出席，但委託出版社（是路故事）社長林小杯代讀的感言相當動人。林小杯說，是路出版至今共發行5本書，其中3本是吳睿哲設計，都入圍金蝶獎。吳睿哲則在感言中提到，做書很多時候必須遷就市場、成本、時間各項考量，總是得捨棄一點點什麼，「我始終認為只要多花一點點力氣，一本書就能夠很不一樣。」

紙本書的市場逐漸萎縮，選擇什麼很重要，「我也一直相信一本書做得好，就會有欣賞它的人，做書這件事情對我從來都不是為了取悅」，吳睿哲表示，在這個愈來愈多人左滑右滑上滑下滑的時代，「我還是想要做摸得到的書，翻閱的聲音與質地是什麼也無法取代。」

頒獎典禮將於2025年2月4日書展開幕典禮舉行，所有入圍作品將於台北國際書展「書展大賞館」呈現。此外，金蝶獎15件入圍作品，都將送至德國萊比錫書展角逐「世界最美麗的書」設計大賽，為台灣爭光。

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