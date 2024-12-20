【自由副刊】 郭品潔／無影人

圖◎小川

◎郭品潔 圖◎小川

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本車次非直達車

沿途停靠停雲

月台，夢裡路

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停靠站歸結於

人，與非人

獸神活躍的時候

雜草般的我的存在

睡地板，空著肚皮挨揍

缺乏能夠稱得上

背景，陣營的東西

在世投胎有望無望

流血時何來一起

出賣流淚的同志

出門看路

把話當真

有本事說到做到之前

小心被另一種報應絆倒

痛苦能治疾患

恐懼形同贈禮

邪門旁通正道

達柯塔修羅給了

我們掉落的理由

所有聲音

猜不透心情好壞

輕易忘了自己的長相

燈火零星

人不該召喚鬼魂

除非你活著喜歡答案

手心朝上面朝下

能夠坦然的

不必假裝若無其事

不要看，也不要應聲

長孔竅的

在他的體重裡

世界曾經是一匹馬

在忠誠裡流徙

袒護自己身上沒有的東西

「長智慧的人，聽著

像周圍的人們一樣視而不見活著吧

智人，螻蟻啊

我們專為你們而來

智人，人類，你們

你們這些人類絕不能聽到落地的聲音

是你無視我的話啊

這該死的肉塊抓住我們

我會找到更安全的所在

這臭屄喊我

回去吧，看看自己胳膊

就要腐爛的你的胳膊

回去說

這裡什麼也沒有

這裡只有一個瘋子

你現在越線了

誰也不知道，誰也不會補償你

直接召喚請出

有鐵鍬和粗鹽吧

一起把剩下的傢伙召喚出來

不把手弄髒

人類就無法獲得任何東西」

「是春天嗎現在

開花了嗎

為什麼

你只是在同情，她

最討厭的就是別人的同情

把嘴巴閉上

你的臉就是陷阱

小心把你揍掉半條命

花……

開花了嗎」

「像今日這般

如此夜晚混亂的世界

當拖車鎮的

燈火熄滅

我很孤單

我很疲憊

我彷彿傷心欲絕……

……現在該踏上旅途了

請繼續往下閱讀...

我為自己上妝

收音機播放歌曲

戴上假髮整裝完成

不知不覺，我成了……

面帶微笑的選美皇后

無論何時

我都不能入睡

看看我的過去

再看看變成女人的我

世事可真多變

人生真是神奇

現在讓我喝一杯酒

看啊，那絲絨盒子裡

是我收到的贈禮

我為自己上妝

唱著節奏藍調

戴上禮盒裡的漂亮假髮

不知不覺，我成了

面帶微笑的

選美皇后

無論何時

我都不能……

我都不能入睡」

你會好奇我是誰嗎

這讓你感到慶幸嗎

不，我只是覺得有點難過

有人做了願意拿命去換的事情之後死去

但為什麼我都想不起來

一件我也想不起來

我也很想知道

到底為什麼該由我來承擔

我也無法告訴你說我理解這一切

我們打掃真理的房間

真實的房間，沒得去的人生

我來還債，有必要知道（你是誰）嗎？

別忘了為什麼留我活口

去做所有苟且之事

要手腳就給手腳

不要發瘋

再也不要出現

你那黑心腸，我來填滿

規則的存在自有其因

只給些麵包屑，怎麼還裝起了偉大

臉尖的，臉頰瘦削，下巴有稜角

鼻子狹長，嘴巴比鼻子大

很接近了，你不應該有孩子

這不是他的錯

這不是他的錯

兄弟，我們在哪兒，你是誰？

與食者共食，可以相信嗎

想想天平另一端

不，我們必須有所發現

骯髒的世界要誰親自動手

為打翻的牛奶哭泣

假裝凡人

隨意從生人那裡拿東西

被埋葬之前死

也不能忘記他們的長相

收起你的眼淚，愛麗絲

沒別的法子了

傷口跟傷口睡覺

幫個忙

不用客氣

四下遊蕩

生而為人

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