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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．親子會客室】稱讚 反成了負擔

2024/12/20 05:30

稱讚 反成了負擔稱讚 反成了負擔

文／無尾水牛

「哇，弟弟，你好棒喔，會自己收玩具耶。」「你好棒喔，會把飯飯吃光光。」「你好棒喔，會……」

相似的稱讚之前常從我家太座的嘴中說出，因為兒子剛滿兩歲，對於他人的稱讚特別有反應，常常只要對他的行為稱讚一兩句話，他就會特別開心，並在接下來刻意表現出我們所期待的行為。

然而，一段時間過後，或許是因為新鮮感過了，又或許是因為比較有自己的想法，總之原本我們夫妻以為他已經建立起來的某些生活規矩，又開始故態復萌，於是：「弟弟，你之前不是很棒，會自己收拾玩具嗎，為什麼現在玩具丟滿地？」「你之前不是很棒，會把飯吃光光，為什麼現在都不吃完？」……

幾次過後，情形非但沒有改善，反而還有變本加厲的感覺，於是我跟太座開始正視這個問題，卻發現一個弔詭的現象。

當初兒子因為一個受期待行為而被讚美時，絕對想不到之後也會因為沒做出該行為而受到指責，假使他知道的話，那他應該會寧願放棄那個讚美吧！

最後我們夫妻有了一個共識，人並不是機器，不可能一直維持同一狀態，學習應該是快樂、無負擔的，因此爾後不管兒子什麼原因沒出現原先受期待的行為時，我們都要以他最初學習的情況看待他、鼓勵他，讓我們彼此一起重溫剛開始學習的快樂。

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